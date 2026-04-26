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हमीरपुर में पानी की किल्लत पर जल शक्ति विभाग सख्त! अधिकारियों को फोन उठाने और तुरंत समाधान के आदेश

जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश ने हमीरपुर में बढ़ती गर्मी और पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. लोगों के फोन उठाने, शिकायतों का तुरंत समाधान करने और बोर सिस्टम के जरिए घर-घर पानी पहुंचाने पर जोर दिया गया है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 26, 2026, 03:27 PM IST

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हमीरपुर में पानी की किल्लत पर जल शक्ति विभाग सख्त! अधिकारियों को फोन उठाने और तुरंत समाधान के आदेश

Hamirpur News: जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश ने हमीरपुर में बढ़ती गर्मी और पानी की संभावित किल्लत को देखते हुए अपने अधिकारियों और फील्ड स्टाफ को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने साफ कहा है कि पानी से जुड़ी शिकायत मिलने पर कर्मचारियों को लोगों से विनम्रता से बात करनी होगी और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना होगा.

गर्मी बढ़ने के साथ जिले में पानी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विभाग ने फील्ड स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है. अक्सर लोगों की शिकायत रहती थी कि पानी की समस्या को लेकर विभागीय अधिकारियों या कर्मचारियों से संपर्क करने पर या तो फोन नहीं उठाया जाता या फिर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता. इसी को देखते हुए अब विभाग ने व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं.

जल शक्ति विभाग के हमीरपुर जोन के चीफ इंजीनियर Rohit Dubey ने बताया कि जोन स्तर पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जनता की शिकायतों का तुरंत संज्ञान लें और समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाएं. साथ ही हर समस्या की जानकारी उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचाई जाए.

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बोर सिस्टम से घर-घर पहुंचाया जा रहा पानी
चीफ इंजीनियर ने बताया कि Hamirpur शहर को मुख्य रूप से Sujanpur से पानी की सप्लाई की जाती है. लेकिन गर्मियों में बढ़ती मांग को देखते हुए इस बार विभाग ने 13 स्थानों पर बोरिंग करवाई है, जहां से पानी लिफ्ट कर स्टोरेज टैंकों के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है.

फिलहाल 13 में से 11 बोर पूरी तरह काम कर रहे हैं और विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है. आने वाले एक सप्ताह तक यह देखा जाएगा कि बोर पंपों के जरिए पानी की सप्लाई में कितना सुधार हुआ है और लिफ्टिंग सिस्टम पर कितना दबाव कम हुआ है.

विभाग का कहना है कि गर्मियों में पानी की उपलब्धता बनाए रखने और जनता को राहत देने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं.

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