ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹਨ ਹੱਥ? ਸਾਵਧਾਨ! ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

Vitamin B12 Deficiency: ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਬਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨਾਂ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 30, 2026, 03:02 PM IST

Shaking Hands: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਕੰਬਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਥਕਾਵਟ, ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਬਣ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ, ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਸਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕੰਬਣੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਆਂਡੇ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਰਗੇ ਬੀ12 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫੋਰਟਿਫਾਈਡ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੂਰਕ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

