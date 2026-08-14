Teej 2026: ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਔਰਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਕੰਮ

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Hariyali Teej 2026: ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ।
ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ 'ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ
ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 14 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 06:46 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 15 ਅਗਸਤ, ਸ਼ਾਮ 5:28 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਕੰਮ
1. ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਇਸ ਦਿਨ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।
4. ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਦੇ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
ਇਸ ਦਿਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।