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Teej 2026: ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਔਰਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਕੰਮ

Teej 2026: ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਕੱਲ੍ਹ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣੋ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 14, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:07 PM IST
Teej 2026: ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਔਰਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਕੰਮ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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