हरोली उत्सव में घोटाले का आरोप! कोऑपरेटिव सोसायटियों से वसूले गए लाखों रुपए, BJP ने दिखाए सबूत

हरोली उत्सव के नाम पर कोऑपरेटिव सोसायटियों से फंड वसूली के आरोप लगे हैं. BJP नेता धर्मेंद्र राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेज पेश कर सरकार पर सवाल उठाए.
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Una News: ऊना जिले में हरोली उत्सव को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राणा ने सहकारिता विभाग की कोऑपरेटिव सोसायटियों से धन वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए दस्तावेज
धर्मेंद्र राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनमें कथित रूप से गगरेट ब्लॉक की 34 कोऑपरेटिव सोसायटियों से धन एकत्र किए जाने का विवरण शामिल है.
बताया गया कि इन सोसायटियों से अलग-अलग राशि—कहीं 2500 रुपये तो कहीं 3500 रुपये—के रूप में कुल लगभग 1 लाख रुपये एकत्र किए गए.
बैंक रिकॉर्ड का भी किया जिक्र
राणा ने दावा किया कि दस्तावेजों में कांगड़ा बैंक की दौलतपुर शाखा की मोहर लगी हुई है. साथ ही यह भी दर्शाया गया है कि उक्त राशि “एसडीएम कम चेयरमैन, राज्य स्तरीय हरोली उत्सव” के नाम पर एक विशेष खाते (नंबर 50060882749) में जमा करवाई गई.
उन्होंने एक बैंक रसीद का हवाला देते हुए कहा कि इसी खाते में 1 लाख रुपये जमा किए जाने का प्रमाण भी मौजूद है.
“किसानों का पैसा लौटाए सरकार”
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि यह धन ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और आम लोगों का है, जो अपनी बचत को कोऑपरेटिव सोसायटियों में जमा करते हैं. ऐसे में इस राशि का उपयोग इस तरह करना उचित नहीं है.
उन्होंने राज्य सरकार से इस पैसे को वापस करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो भाजपा किसान मोर्चा जन आंदोलन शुरू करेगा.
जांच की उठी मांग
इस पूरे मामले को लेकर अब पारदर्शिता और जांच की मांग भी तेज हो गई है. फिलहाल प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.