ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ 'ਕੈਪਟਨ' ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਉਂਗਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ , "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਏ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, " ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਟੀਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਟੀਕੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

