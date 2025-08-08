ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2872667
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ

Bikram Singh Majithia: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 05:36 PM IST

Trending Photos

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ

Bikram Singh Majithia: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਗਸਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਣਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 1:30 ਵਜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਗਸਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

TAGS

Bikram Singh MajithiaShiromani Akali Dalpunjabi news

Trending news

sangrur news
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 7 ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਬੂ
Punjab Roadways
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਟਾਲੀ
CM Bhagwant Mann
CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
moga news
11 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ, ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Sanju Samson
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ
Supreme Court
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ
boeing jet deal
ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ? ਬੋਇੰਗ ਜੈੱਟ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ
Jagraon News
ਪਿੰਡ ਗੋਰਸੀਆਂ 'ਚ ANTF ਦੀ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਵਾਂਟੇਡ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸਨੀ ਜਖ਼ਮੀ
Punjab government
BBMB ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੇ HC ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ
Chamba Accident
हिमाचल प्रदेश के चंबा में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत
;