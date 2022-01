सऊदी अरब का ये नजारा देख नहीं होगा यकीन, खुशी से झूम उठे लोग

चंडीगढ़- सऊदी अरब का जिक्र हो तो सभी के दिमाग में सबसे पहले भीषण गर्मी, रेगिस्तान और पानी की कमी और न जाने क्या क्या ख्याल आते हैं, लेकिन अगर हम आपको कहे करेगिस्तान की धरती पर बर्फबारी हुई हैं, तो शायद आपको भी यकीन नहीं होगा.

मगर ये सच है कि सऊदी अरब के पश्चिमोत्तर शहर तबुक में भारी बर्फबारी हुई और अब इसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. अचानक भीषण गर्मी जैसे इलाके में बर्फबारी होने लगे तो हर किसी का हैरान होना संभव हैं. बर्भबारी को देख स्थानीय लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

साल के पहले दिन जब हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था. और इसी बीच यहां का नजारा जन्नत में बदल गया. सबसे पहले सऊदी अरब (Saudi Arabia) के ताबुक क्षेत्र में भारी बारिश हुई उसके बाद यहां बर्फबारी होने लगी. तबुक शहर में जब बर्फबारी होने लगी तो यहां खुशी से झूमते लोगों ने पारंपरिक डांस करना शुरू कर दिया. जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा हैं.

ताबुक के पास स्थित अल-लॉज पर्वत पर हजारों की संख्या में सैलानी इस बर्फबारी का लुफ्त उठाने पहुंचे हैं. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, रियाद, मक्का, मदीना, पूर्वी प्रांत अल-बहा, असीर, जज़ान, अल-क़ासिम, तबुक, अल-जौफ और ओला के क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है.

It’s snowing in Saudi while New Year was celebrated publicly for the first time in Riyadh.

