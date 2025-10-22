Sabarimala News: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ; ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੈਡ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ

Advertisement
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:57 AM IST

Sabarimala News: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੈਡ 'ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਦਮ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੰਕਰੀਟ ਹੈਲੀਪੈਡ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਪੰਬਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਲੀਪੈਡ 'ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਪਹੀਏ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਲੀਪੈਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਿਆ ਸੀ

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਦਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਲੀਪੈਡ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਬਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੀਲੱਕਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਦਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਬਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੀਲੱਕਲ ਵਿਖੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪ੍ਰਮਾਦਮ ਵਿਖੇ ਉਤਰਿਆ।  ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੰਕਰੀਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਖੱਡੇ ਬਣ ਗਏ।" ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਪਠਾਨਮਥਿੱਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

