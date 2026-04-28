हिम बस पास योजना: हमीरपुर डिवीजन में 37 हजार से ज्यादा कार्ड बने, छात्रों के लिए आवेदन तिथि बढ़ी

हिमाचल की हिम बस पास योजना को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. हमीरपुर डिवीजन में अब तक 37,425 कार्ड बन चुके हैं, जबकि छात्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है.
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Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी हिम बस पास योजना को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. हमीरपुर डिवीजन के तहत अब तक 37,425 लाभार्थियों ने अपने बस पास बनवा लिए हैं, जबकि करीब 2,000 आवेदन अभी प्रक्रिया में लंबित हैं. बढ़ती मांग और छात्रों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने विद्यार्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 31 मई कर दी है.
हमीरपुर डिवीजन के अंतर्गत हमीरपुर, बिलासपुर, देहरा, ऊना और नालागढ़ बस डिपो शामिल हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं.
सभी बस स्टैंडों पर उपलब्ध है सुविधा
एचआरटीसी हमीरपुर डिवीजन के डिविजनल मैनेजर राजकुमार पाठक ने बताया कि हिम बस पास बनवाने की सुविधा डिवीजन के सभी बस स्टैंडों के काउंटरों पर उपलब्ध है. रोजाना बड़ी संख्या में लोग पास बनवाने पहुंच रहे हैं और आवेदन प्रक्रिया लगातार जारी है.
उन्होंने बताया कि योजना के तहत खासकर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को विशेष रियायत दी जा रही है, जिससे उन्हें नियमित यात्रा में किराए में राहत मिलेगी और पढ़ाई के लिए आवागमन आसान होगा.
छात्रों को मिला अतिरिक्त समय
सरकार ने विद्यार्थियों के हित में आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर 31 मई कर दी है, ताकि अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ उठा सकें. इससे उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं.
महिलाओं के लिए भी जारी है सुविधा
राजकुमार पाठक ने बताया कि महिलाओं के लिए हिम बस पास की निर्धारित तिथि भले ही समाप्त हो चुकी हो, लेकिन महिलाएं अभी भी 50 प्रतिशत सब्सिडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं. यह सुविधा महिलाओं के लिए यात्रा खर्च कम करने में मददगार साबित हो रही है.
रोजाना सफर करने वालों को मिल रही राहत
हिम बस पास योजना से विद्यार्थियों, महिलाओं और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को आर्थिक राहत मिल रही है. एचआरटीसी ने पात्र लोगों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन कर इस जनहितकारी योजना का लाभ उठाएं.