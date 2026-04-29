Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3197319
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

हिमाचल में 22 शहरी निकाय चुनाव अधर में! सरकार की देरी से अटका चुनावी शेड्यूल

Himachal Elections 2026: हिमाचल प्रदेश में 22 शहरी निकायों के चुनाव फिलहाल अटक गए हैं. राज्य सरकार की ओर से आरक्षण रोस्टर जारी न होने के कारण चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा नहीं कर पाया. जानिए पूरा मामला.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 29, 2026, 11:25 AM IST

Trending Photos

हिमाचल में 22 शहरी निकाय चुनाव अधर में! सरकार की देरी से अटका चुनावी शेड्यूल

Himachal Local Body Elections: हिमाचल में 22 शहरी निकायों के चुनाव फिलहाल अटक गए हैं. इसकी मुख्य वजह राज्य सरकार की ओर से आरक्षण रोस्टर जारी करने में हो रही देरी बताई जा रही है. आरक्षण रोस्टर समय पर न मिलने के कारण राज्य चुनाव आयोग अभी तक इन चुनावों की घोषणा नहीं कर पाया है.

राज्य निर्वाचन आयुक्त Anil Khachi ने Shimla में जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो अहम प्रक्रियाएं जरूरी होती हैं. पहली, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन और दूसरी, राज्य सरकार की ओर से आरक्षण रोस्टर जारी किया जाना.

उन्होंने कहा कि आयोग ने अपनी तरफ से मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन 22 शहरी निकायों का आरक्षण रोस्टर अब तक सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है. ऐसे में चुनाव की तारीखों की घोषणा फिलहाल संभव नहीं हो पाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग Supreme Court of India के दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है. इसी कारण जिन शहरी निकायों के लिए आरक्षण रोस्टर पहले ही जारी हो चुका था, उन्हीं के चुनावों की घोषणा की गई है.

उधर, राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में Hamirpur, Baddi और Una की नगर परिषदों को नगर निगम का दर्जा दिया है. नियमों के मुताबिक, इन नए नगर निगमों में दो साल के भीतर चुनाव कराना जरूरी है.

अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार बाकी शहरी निकायों का आरक्षण रोस्टर कब जारी करती है, ताकि चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ सके.

TAGS

Himachal Elections 2026Himachal Local Body ElectionsHimachal Pradesh

Trending news

Himachal Elections 2026
हिमाचल में 22 शहरी निकाय चुनाव अधर में! सरकार की देरी से अटका चुनावी शेड्यूल
faridkot news
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ
Himachal Weather
हिमाचल में 4 जिलों में भारी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 6 दिन तक बारिश-तूफान
Trident Group Dhaula Drone Incident
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਧੌਲਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਰਹੱਸਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਡਰੋਨ
CBSE Class 12 Result 2026
ਸੀਬੀਐਸਈ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
Banur Godown Fire
ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ; ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
Bus and E-Rickshaw Accident
ਬੱਸ ਨੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ; ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ
Zirakpur Accident
ਟਰੱਕ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ; ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
Punjab Kings Latest News IPL
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਅਲਰਟ; ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ