हिमाचल में 22 शहरी निकाय चुनाव अधर में! सरकार की देरी से अटका चुनावी शेड्यूल

Himachal Local Body Elections: हिमाचल में 22 शहरी निकायों के चुनाव फिलहाल अटक गए हैं. इसकी मुख्य वजह राज्य सरकार की ओर से आरक्षण रोस्टर जारी करने में हो रही देरी बताई जा रही है. आरक्षण रोस्टर समय पर न मिलने के कारण राज्य चुनाव आयोग अभी तक इन चुनावों की घोषणा नहीं कर पाया है.

राज्य निर्वाचन आयुक्त Anil Khachi ने Shimla में जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो अहम प्रक्रियाएं जरूरी होती हैं. पहली, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन और दूसरी, राज्य सरकार की ओर से आरक्षण रोस्टर जारी किया जाना.

उन्होंने कहा कि आयोग ने अपनी तरफ से मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन 22 शहरी निकायों का आरक्षण रोस्टर अब तक सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है. ऐसे में चुनाव की तारीखों की घोषणा फिलहाल संभव नहीं हो पाई है.

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आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग Supreme Court of India के दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है. इसी कारण जिन शहरी निकायों के लिए आरक्षण रोस्टर पहले ही जारी हो चुका था, उन्हीं के चुनावों की घोषणा की गई है.

उधर, राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में Hamirpur, Baddi और Una की नगर परिषदों को नगर निगम का दर्जा दिया है. नियमों के मुताबिक, इन नए नगर निगमों में दो साल के भीतर चुनाव कराना जरूरी है.

अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार बाकी शहरी निकायों का आरक्षण रोस्टर कब जारी करती है, ताकि चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ सके.