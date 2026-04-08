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ओलों ने बरपाया कहर! 5 हजार करोड़ की एप्पल इकॉनमी पर संकट, बागवानों ने उठाई मुआवजे की मांग

हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि से सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है. करीब 5 हजार करोड़ की एप्पल इकॉनमी पर संकट गहराया है. बागवानों ने सरकार से मुआवजे की मांग उठाई है. जानें पूरा मामला.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 08, 2026, 02:28 PM IST

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ओलों ने बरपाया कहर! 5 हजार करोड़ की एप्पल इकॉनमी पर संकट, बागवानों ने उठाई मुआवजे की मांग

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में तेज़ ओलावृष्टि ने सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ा दी है. राज्य की करीब 5 हजार करोड़ रुपये की एप्पल इकॉनमी इस समय भारी संकट से जूझ रही है. ऊंचाई वाले इलाकों में गिरे ओलों ने सेब की फसल को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया है.

फसल को भारी नुकसान
ओलों की मार से पेड़ों पर लगे सेब दागदार और क्षतिग्रस्त हो गए हैं. कई जगहों पर फल समय से पहले ही गिर गए, जबकि पेड़ों की पत्तियां और टहनियां भी टूटकर बिखर गई हैं. इसका असर न सिर्फ मौजूदा सीजन की पैदावार पर पड़ेगा, बल्कि आने वाले समय में भी उत्पादन घटने की आशंका है.

बागवानों की आजीविका पर असर
हिमाचल में बड़ी संख्या में परिवार अपनी रोज़ी-रोटी के लिए बागवानी पर निर्भर हैं. ऐसे में इस प्राकृतिक आपदा ने उनकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डाला है. बागवानों का कहना है कि यदि जल्द राहत नहीं मिली, तो हालात और बिगड़ सकते हैं.

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मुआवजे को लेकर नाराज़गी
बागवान नेता Harish Chauhan ने बताया कि ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से मुआवजा नहीं मिलता. उनका आरोप है कि अधिकारी सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए नुकसान का आकलन करते हैं, जबकि ज़मीनी स्तर पर बागवानों को कोई लाभ नहीं मिलता.

अन्य बागवानों ने भी एंटी-हेल नेट पर मिलने वाली सब्सिडी के भुगतान में देरी को बड़ी समस्या बताया है.

क्यों खतरनाक है ओलावृष्टि?
विशेषज्ञों के अनुसार, ओलों की सीधी चोट से सेब की गुणवत्ता खराब हो जाती है—
-फलों पर दाग और कट लग जाते हैं
-बाजार में कीमत गिर जाती है
-कई बार फल पूरी तरह बेकार हो जाते हैं
-पत्तियों के झड़ने से फलों का आकार और मिठास भी प्रभावित होती है

उत्पादन पर असर की आशंका
ओलावृष्टि के कारण छोटे फल समय से पहले गिर रहे हैं, जिससे उत्पादन में सीधा नुकसान हो रहा है. इससे आने वाले सीजन में भी सेब उत्पादन प्रभावित हो सकता है.  

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