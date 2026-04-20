Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3185643
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

हिमाचल बार काउंसिल चुनाव आज: 18 सीटों के लिए 45 उम्मीदवार मैदान में, 23 अप्रैल को आएंगे नतीजे

Himachal News: हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के 18 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है, जिसमें 45 उम्मीदवार मैदान में हैं. वोटिंग सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलेगी, जबकि नतीजे 23 अप्रैल को घोषित होंगे.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 20, 2026, 01:13 PM IST

Trending Photos

हिमाचल बार काउंसिल चुनाव आज: 18 सीटों के लिए 45 उम्मीदवार मैदान में, 23 अप्रैल को आएंगे नतीजे

Himachal Bar Council Elections: हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के सदस्यों के लिए आज मतदान हो रहा है. करीब 55 साल पुरानी इस प्रतिष्ठित संस्था में जगह बनाने के लिए अधिवक्ताओं के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है.

इस बार काउंसिल की कुल 20 सीटों में से 18 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जबकि 2 सदस्यों को नामित किया जाएगा. इन 18 सीटों के लिए कुल 45 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज वोटिंग के जरिए होगा.

सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मतदान
प्रदेशभर की अदालतों में बार एसोसिएशन से जुड़े पंजीकृत अधिवक्ता मतदान करेंगे. वोटिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी. चुनाव प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम के आधार पर कराया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

अनुभवी वकीलों और महिलाओं के लिए आरक्षण
चुनाव में कुछ सीटों के लिए विशेष पात्रता भी तय की गई है. कम से कम 9 सीटों पर वही अधिवक्ता चुनाव लड़ सकते हैं, जो राज्य रोल में 10 साल या उससे अधिक समय से पंजीकृत हैं. इसके अलावा न्यूनतम 4 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखी गई हैं.

23 अप्रैल को घोषित होंगे नतीजे
मतदान के बाद वोटों की गिनती पूरी कर 23 अप्रैल को परिणाम घोषित किए जाएंगे. इस चुनाव को लेकर वकीलों में काफी उत्साह है और पूरे प्रदेश की नजरें नतीजों पर टिकी हैं.

TAGS

Himachal Bar Council ElectionsHimachal newsHimachal Pradesh

Trending news

Himachal Bar Council Elections
हिमाचल बार काउंसिल चुनाव आज: 18 सीटों के लिए 45 उम्मीदवार, 23 अप्रैल को आएंगे नतीजे
Chandigarh College Bomb Threat
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ; ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
Ludhiana Clash
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ; ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ
Panchkula Nursing officer Death
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼; ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
Suicide News
ਧੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 3 ਸਾਲਾ ਧੀ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
Punjab Wheat Procurement
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 28 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ : ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
Dilpreet Bajwa controversy
ਕੈਨੇਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
Himachal Weather
हिमाचल में बढ़ेगा पारा या मिलेगी राहत? 3°C तक उछलेगा तापमान, 24 से मौसम फिर बदलेगा!
Jammu Kashmir Bus Accident
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਰਾਮਨਗਰ-ਊਧਮਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬੱਸ ਪਲਟੀ, 10 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
Mohali News
ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 'ਤੇ ਦੋਸ਼