हिमाचल बार काउंसिल चुनाव आज: 18 सीटों के लिए 45 उम्मीदवार मैदान में, 23 अप्रैल को आएंगे नतीजे

Himachal News: हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के 18 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है, जिसमें 45 उम्मीदवार मैदान में हैं. वोटिंग सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलेगी, जबकि नतीजे 23 अप्रैल को घोषित होंगे.
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Himachal Bar Council Elections: हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के सदस्यों के लिए आज मतदान हो रहा है. करीब 55 साल पुरानी इस प्रतिष्ठित संस्था में जगह बनाने के लिए अधिवक्ताओं के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है.
इस बार काउंसिल की कुल 20 सीटों में से 18 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जबकि 2 सदस्यों को नामित किया जाएगा. इन 18 सीटों के लिए कुल 45 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज वोटिंग के जरिए होगा.
सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मतदान
प्रदेशभर की अदालतों में बार एसोसिएशन से जुड़े पंजीकृत अधिवक्ता मतदान करेंगे. वोटिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी. चुनाव प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम के आधार पर कराया जा रहा है.
अनुभवी वकीलों और महिलाओं के लिए आरक्षण
चुनाव में कुछ सीटों के लिए विशेष पात्रता भी तय की गई है. कम से कम 9 सीटों पर वही अधिवक्ता चुनाव लड़ सकते हैं, जो राज्य रोल में 10 साल या उससे अधिक समय से पंजीकृत हैं. इसके अलावा न्यूनतम 4 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखी गई हैं.
23 अप्रैल को घोषित होंगे नतीजे
मतदान के बाद वोटों की गिनती पूरी कर 23 अप्रैल को परिणाम घोषित किए जाएंगे. इस चुनाव को लेकर वकीलों में काफी उत्साह है और पूरे प्रदेश की नजरें नतीजों पर टिकी हैं.