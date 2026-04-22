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हिमाचल में बड़ा झटका! तीन गुना से अधिक बढ़ा सरकारी कमरों का किराया

Himachal Bhawan​: हिमाचल सरकार ने दिल्ली-चंडीगढ़ के हिमाचल भवन और सर्किट हाउस के कमरों का किराया 1200 से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 22, 2026, 06:25 PM IST

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हिमाचल में बड़ा झटका! तीन गुना से अधिक बढ़ा सरकारी कमरों का किराया

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में सरकारी भवनों और सर्किट हाउस के कमरों के किराए में भारी बढ़ोतरी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के फैसले के तहत आम जनता के लिए आरक्षित कमरों का किराया 1200 रुपये से बढ़ाकर सीधे 4000 रुपये कर दिया गया है, जो लगभग 233 फीसदी की बढ़ोतरी है.

चुनिंदा कमरों के बढ़े दाम
सरकार ने दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवनों के कुछ चुनिंदा कमरों के किराए में ही यह बढ़ोतरी की है. ये वही कमरे हैं, जिनमें आम लोग ठहरते हैं. वहीं अन्य कमरों का किराया अभी भी 1200 रुपये रखा गया है, जहां आमतौर पर वीआईपी, नेता और अधिकारी ठहरते हैं.

दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में कमरा नंबर 405, 406, 407, 307, 308, 309 और 310 के लिए अब 4000 रुपये प्रति दिन देने होंगे. इसी तरह शिमला के विली पार्क सर्किट हाउस और चंडीगढ़ हिमाचल भवन के कुछ कमरों के किराए भी बढ़ाए गए हैं.

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पहले भी बढ़ चुका है किराया
गौरतलब है कि पहले इन कमरों का किराया 500 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया था. अब इसे बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है.

फैसले पर उठ रहे सवाल
इस फैसले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों में कम कीमत पर बेहतर सुविधाओं वाले होटल उपलब्ध हैं, ऐसे में लोग इतने महंगे किराए पर सरकारी भवनों में क्यों ठहरेंगे—यह बड़ा सवाल बन गया है.

टूरिज्म सेक्टर पर भी असर
प्रदेश में पहले से ही पर्यटन विभाग की स्थिति को लेकर चर्चा होती रही है. घाटे में चल रहे कई होटलों को निजी हाथों में देने के फैसले के बीच किराया बढ़ोतरी को लेकर भी बहस तेज हो गई है.

सरकार के इस फैसले को लेकर जहां आम जनता में नाराजगी देखी जा रही है, वहीं आने वाले समय में इसके असर और प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी.

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