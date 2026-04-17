हिमाचल में बंपर भर्ती का ऐलान! पुलिस में 1000 पद, 300 महिलाओं के लिए आरक्षित

Himachal Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासन से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. सरकार के इन फैसलों को युवाओं, किसानों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

पुलिस भर्ती से युवाओं को बड़ा मौका

कैबिनेट ने पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबल पद सृजित करने की मंजूरी दी है. खास बात यह है कि इनमें से 300 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं. इससे जहां प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी, जो कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने में सहायक होगी.

वन विभाग में 500 पदों पर भर्ती

सरकार ने वन विभाग में 500 पद आउटसोर्स आधार पर भरने को भी मंजूरी दी है. इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 15,500 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा. इससे वन संरक्षण और विभागीय कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है.

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स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की पहल

स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है. इन चिकित्सकों को 2.5 लाख रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा, जिससे मरीजों को बेहतर और विशेषज्ञ उपचार मिल सकेगा.

किसानों के लिए राहत भरे फैसले

कृषि क्षेत्र में सरकार ने मक्की, गेहूं, धान और हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इसके साथ ही अदरक को भी MSP के दायरे में शामिल करने का फैसला लिया गया है. यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

प्रशासनिक फैसले भी हुए मंजूर

कैबिनेट बैठक में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए चार नई इनोवा गाड़ियों की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होगी.