हिमाचल में डिजिटल होगी जनगणना 2027, 1 से 15 जून तक लोग खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में होने वाली ‘जनगणना 2027’ इस बार पूरी तरह डिजिटल तकनीक के जरिए आयोजित की जाएगी. केंद्र सरकार ने जनगणना प्रक्रिया को आधुनिक, पारदर्शी और अधिक सटीक बनाने के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू की है. इसके तहत प्रदेश के लोगों को पहली बार खुद अपनी और अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन भरने का मौका मिलेगा.

शिमला स्थित जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार जनगणना 2027 का पहला चरण यानी मकान सूचीकरण और मकानों की गणना 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक चलेगी. इससे पहले नागरिक 1 जून से 15 जून तक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए स्व-गणना कर सकेंगे.

ऑनलाइन पोर्टल पर खुद दर्ज कर सकेंगे जानकारी

सरकार ने इसके लिए सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in उपलब्ध कराया है. इस पोर्टल पर लोग अपने परिवार से जुड़ी जरूरी जानकारी स्वयं दर्ज कर पाएंगे. अधिकारियों का कहना है कि इससे समय की बचत होगी और डेटा की गोपनीयता व सटीकता भी बेहतर होगी.

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स्व-गणना पूरी होने के बाद प्रत्येक परिवार को 11 अंकों की एक विशेष स्व-गणना आईडी मिलेगी. जब 16 जून से 15 जुलाई के बीच प्रगणक घर-घर सर्वे के लिए पहुंचेंगे, तब नागरिकों को यह आईडी दिखानी होगी. इसके बाद ऑनलाइन भरी गई जानकारी सीधे प्रगणक के मोबाइल ऐप में दिखाई दे जाएगी.

मोबाइल ऐप से होगी घर-घर गणना

इस बार प्रगणक कागजी फॉर्म की बजाय अत्याधुनिक HLO मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल करेंगे. इसके जरिए रियल टाइम में डेटा दर्ज होगा, जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी और आंकड़ों की प्रोसेसिंग तेजी से हो सकेगी.

CMMS पोर्टल से होगी निगरानी

पूरी जनगणना प्रक्रिया की निगरानी और प्रबंधन के लिए Census Management and Monitoring System (CMMS) पोर्टल तैयार किया गया है. यह पोर्टल अधिकारियों को प्रशिक्षण, प्रगति की निगरानी और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद करेगा.

अधिकारियों के मुताबिक डिजिटल जनगणना न केवल समय और संसाधनों की बचत करेगी, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कम समय में सटीक आंकड़े उपलब्ध कराने में भी सहायक साबित होगी.