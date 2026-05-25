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हिमाचल में शुरू होगा 2352 करोड़ का मेगा टनल प्रोजेक्ट, चंद्रा नदी का पानी पहुंचेगा ब्यास बेसिन

Himachal Mega Tunnel Project: हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में NHPC का 2352 करोड़ रुपये का चेनाब-ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है. 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए चंद्रा नदी का अतिरिक्त पानी ब्यास बेसिन में पहुंचाया जाएगा.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 25, 2026, 06:28 PM IST

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हिमाचल में शुरू होगा 2352 करोड़ का मेगा टनल प्रोजेक्ट, चंद्रा नदी का पानी पहुंचेगा ब्यास बेसिन

Manali News: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में देश की महत्वपूर्ण जल और रणनीतिक परियोजनाओं में शामिल NHPC के 2352 करोड़ रुपए के चेनाब-ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चंद्रा नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी बेसिन में डायवर्ट किया जाएगा.

परियोजना के तहत करीब 8.7 किलोमीटर लंबी इंटर-बेसिन लिंक टनल का निर्माण किया जाएगा. यह टनल कोकसर क्षेत्र में बनाई जाएगी, जो रणनीतिक महत्व वाली Atal Tunnel के नॉर्थ पोर्टल के पास स्थित है.

पहले चरण में बनेगा 19 मीटर ऊंचा बैराज
प्रोजेक्ट के पहले चरण में 19 मीटर ऊंचे बैराज का निर्माण किया जाएगा. इसके बाद टनल के जरिए चंद्रा नदी का अतिरिक्त पानी ब्यास बेसिन तक पहुंचाया जाएगा. माना जा रहा है कि इस परियोजना से भविष्य में जल प्रबंधन और हाइड्रो पावर सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा.

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NHPC ने जारी किए टेंडर
NHPC ने परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब चार साल का समय लग सकता है.

रणनीतिक और जल प्रबंधन के लिहाज से अहम परियोजना
विशेषज्ञों के अनुसार यह परियोजना केवल जल संसाधन प्रबंधन ही नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इंडस वॉटर ट्रीटी फ्रीज होने के बाद भारत पश्चिमी नदियों के जल उपयोग को लेकर तेजी से कदम बढ़ा रहा है और यह परियोजना उसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

इस मेगा टनल प्रोजेक्ट से हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो और जल प्रबंधन ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

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