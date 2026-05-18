केरल में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए CM सुक्खू, वीडी सतीशन को दी बधाई

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने रविवार को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आयोजित मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने V. D. Satheesan को केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरल विकास, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जनकल्याण की दिशा में नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा. उन्होंने कहा कि केरल देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में शामिल रहा है और नई सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेगी.

सुक्खू ने यह भी कहा कि राज्यों के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय देश की संघीय व्यवस्था को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उन्होंने नवगठित सरकार के सफल कार्यकाल की कामना की.

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तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में हुआ शपथ ग्रहण

तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ कई अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की.

शपथ ग्रहण कार्यक्रम में Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi और Mallikarjun Kharge समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. शपथ लेने के बाद राहुल गांधी ने वीडी सतीशन को गले लगाकर शुभकामनाएं दीं.

आज दिल्ली लौट सकते हैं सुक्खू

मुख्यमंत्री सुक्खू के आज दोपहर बाद तिरुवनंतपुरम से दिल्ली लौटने की संभावना है. फिलहाल उनके शिमला लौटने का कोई आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है. सूत्रों के मुताबिक यदि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का समय मिलता है तो मुख्यमंत्री दिल्ली में रुक सकते हैं और इसके बाद शिमला लौटेंगे.