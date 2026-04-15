हिमाचल दिवस पर PM मोदी और CM सुक्खू ने प्रदेशवासियों को दी बधाई

Himachal Day 2026: हिमाचल प्रदेश आज अपना 15 अप्रैल स्थापना दिवस पूरे उत्साह और गर्व के साथ मना रहा है. यह दिन प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा का प्रतीक माना जाता है. 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी-बड़ी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन एक मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में किया गया था, जबकि 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ.

पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को बधाई दी. उन्होंने हिमाचल को “देवभूमि” बताते हुए इसकी समृद्ध परंपराओं, सांस्कृतिक धरोहर और मेहनती लोगों की सराहना की. साथ ही प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

सीएम सुक्खू का किसानों पर फोकस

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए किसानों के योगदान को विशेष रूप से याद किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसानों की मेहनत पर टिकी है.

-सरकार ने पहली बार अदरक को एमएसपी में शामिल किया है

-₹30 प्रति किलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया

-किसानों के हितों को मजबूत करने के लिए किसान आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू

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कांग्रेस ने भी जताई शुभकामनाएं

कांग्रेस पार्टी ने भी हिमाचल दिवस पर प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए विकास और खुशहाली की कामना की.

इतिहास की झलक

1948: 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन

1954: बिलासपुर का विलय

1966: पंजाब पुनर्गठन के बाद कांगड़ा, कुल्लू, शिमला समेत कई क्षेत्र शामिल

1971: हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला

इस दौरान प्रशासनिक पुनर्गठन के साथ प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ती गई और विकास का दायरा भी विस्तृत हुआ.

हिमाचल दिवस का महत्व

हिमाचल दिवस केवल एक ऐतिहासिक तारीख नहीं, बल्कि प्रदेश की एकता, संस्कृति और विकास यात्रा का प्रतीक है. इस दिन विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, झंडारोहण और सरकारी आयोजन किए जाते हैं, जिनमें प्रदेश की समृद्ध परंपरा की झलक देखने को मिलती है.