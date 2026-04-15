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हिमाचल दिवस पर CM सुक्खू का बड़ा ऐलान: महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की घोषणा

Himachal Diwas: हिमाचल दिवस पर रिकांगपिओ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पात्र महिलाओं को ₹1500 मासिक सहायता देने की घोषणा की. साथ ही किन्नौर में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और ऊर्जा से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:22 PM IST

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हिमाचल दिवस पर CM सुक्खू का बड़ा ऐलान: महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की घोषणा

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश में 78वां हिमाचल दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया. राज्यस्तरीय मुख्य समारोह रिकांगपिओ में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्चपास्ट की सलामी ली.

महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा
मुख्यमंत्री ने किन्नौर जिले की पात्र महिलाओं को ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि’ के तहत हर महीने ₹1500 देने की घोषणा की.

क्षेत्र के विकास के लिए अहम फैसले
-रिकांगपिओ में जियोथर्मल ऊर्जा आधारित केंद्रीय हीटिंग सिस्टम लागू करने की योजना
-तरांडा गांव को जोड़ने के लिए ट्रैफिक टनल हेतु ₹8 करोड़ मंजूर
-चोल्टू हाई स्कूल को सीनियर सेकेंडरी में अपग्रेड करने का ऐलान
-किन्नौर पॉलिटेक्निक कॉलेज को रोहड़ू से उरनी स्थानांतरित करने की घोषणा

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शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि रिकांगपिओ में बन रहा राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल अगले 6 महीने में तैयार हो जाएगा. इसके अलावा ₹12 करोड़ की लागत से निगुलसारी-भावानगर सड़क परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे किन्नौर और स्पीति के लोगों को फायदा होगा.

कनेक्टिविटी और ऊर्जा प्रोजेक्ट
-रिकांगपिओ-शिमला के बीच हेली-टैक्सी सेवा शुरू
-₹415 करोड़ की पूह-काजा ट्रांसमिशन लाइन परियोजना शुरू, जिससे करीब 17,500 लोग लाभान्वित होंगे

सीमा व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शिपकी-ला मार्ग से चीन के साथ सीमा व्यापार 1 जून से फिर शुरू होगा. साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी इसी मार्ग से शुरू करने के प्रयास जारी हैं, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और आय बढ़ेगी.

कर्मचारियों और किसानों को राहत
-क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के वेतन में 3% डेफरमेंट खत्म
-2016-2021 के रिटायर्ड कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट मई तक जारी
-पुलिस कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मानद पदोन्नति (वन रैंक अप)
किसानों और पशुपालकों के लिए:
-गाय के दूध का मूल्य ₹32 से बढ़ाकर ₹61 प्रति लीटर
-भैंस के दूध का मूल्य ₹47 से बढ़ाकर ₹71 प्रति लीटर
-प्राकृतिक खेती के तहत फसलों के MSP में बढ़ोतरी

स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार
-चार मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी शुरू
-आईजीएमसी शिमला में PET स्कैन सुविधा उपलब्ध
-टांडा मेडिकल कॉलेज में भी जल्द शुरू होगी
-कई जिलों में MRI और मैमोग्राफी मशीनें लगाई जाएंगी
-151 सरकारी स्कूलों को CBSE से संबद्ध करने का फैसला

पर्यटन विकास पर जोर
ज्वालामुखी और नैना देवी में ₹150-150 करोड़ की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे, जिससे धार्मिक और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

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