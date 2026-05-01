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हमीरपुर डिवीजन में सफल रहा ई-बस ट्रायल, जल्द सड़कों पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें

हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल हमीरपुर डिवीजन में सफल रहा है. हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, नालागढ़ और देहरा में परीक्षण के बाद जल्द ई-बस सेवा शुरू होगी. चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का काम भी तेजी से जारी है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 01, 2026, 03:44 PM IST

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हमीरपुर डिवीजन में सफल रहा ई-बस ट्रायल, जल्द सड़कों पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. हमीरपुर डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और अब जल्द ही ये बसें प्रदेश की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी.

हमीरपुर डिवीजन के डीएम Rajkumar Pathak ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़, देहरा और ऊना क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों का परीक्षण किया गया था. ट्रायल के दौरान बसों का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया, जिसके बाद अब इन्हें नियमित सेवा में शामिल करने की तैयारी तेज कर दी गई है.

उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे पर भी तेजी से काम किया जा रहा है. कई डिपुओं में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि अन्य स्थानों पर भी चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. इससे बसों के संचालन में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा नहीं आएगी.

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अधिकारियों के अनुसार, इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से प्रदेश में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी. साथ ही यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और किफायती सफर की सुविधा भी मिलेगी.

हिमाचल सरकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से परिवहन व्यवस्था को हरित ऊर्जा आधारित बनाना है. इसी योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को सार्वजनिक परिवहन में शामिल किया जा रहा है.

प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत को परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है. आने वाले समय में इस योजना का विस्तार अन्य जिलों तक भी किया जाएगा, ताकि पूरे हिमाचल में स्वच्छ और आधुनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा मिल सके.

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