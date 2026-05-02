हिमाचल निर्माता डॉ. परमार की पुण्यतिथि पर सियासी घमासान! भाजपा बोली- सरकार ने पहले मुख्यमंत्री को भुलाया

Shimla News: यशवंत सिंह परमार जिन्हें हिमाचल निर्माता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है, उनकी पुण्यतिथि पर इस बार राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. भाजपा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने राज्य के पहले मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि को नजरअंदाज किया और उनकी स्मृति में कोई आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया.

शिमला में भाजपा नेताओं ने डॉ. परमार की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए. भाजपा के मीडिया संयोजक Karan Nanda ने कहा कि राज्य के इतिहास में डॉ. परमार का योगदान अतुलनीय है और उनकी पुण्यतिथि पर सरकारी स्तर पर कार्यक्रम न होना दुर्भाग्यपूर्ण है.

सरकार पर साधा निशाना

भाजपा ने इस मुद्दे को प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता से जोड़ते हुए कहा कि राज्य के निर्माता को इस तरह भुलाना उचित नहीं है. पार्टी नेताओं का कहना है कि हर वर्ष 2 मई को प्रदेशभर में डॉ. परमार को श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन इस बार सरकार की ओर से कोई विशेष आयोजन नजर नहीं आया.

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पार्किंग और गार्बेज शुल्क पर भी उठाए सवाल

इस दौरान भाजपा ने Shimla Municipal Corporation द्वारा हाल ही में बढ़ाए गए पार्किंग और गार्बेज शुल्क पर भी नाराजगी जताई. करन नंदा ने कहा कि पर्यटन सीजन पहले ही धीमा चल रहा है और ऐसे समय में पार्किंग शुल्क बढ़ाना गलत फैसला है.

उन्होंने कहा कि गार्बेज शुल्क में बढ़ोतरी से शिमला के आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. भाजपा ने नगर निगम के इस फैसले को जनविरोधी बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है.

डॉ. परमार का योगदान

यशवंत सिंह परमारका निधन 2 मई 1981 को शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में हुआ था, जिसे उस समय स्नोडन अस्पताल के नाम से जाना जाता था.

हिमाचल प्रदेश के गठन और विकास में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. उन्होंने प्रदेश को एक मजबूत और संगठित राज्य के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी. यही वजह है कि उन्हें आज भी ‘हिमाचल निर्माता’ के रूप में याद किया जाता है.