हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: सीएम, मंत्रियों और विधायकों की सैलरी 6 महीने के लिए टली

Himachal Government: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित रखने के लिए एक अहम निर्णय लिया है. विधानसभा में शनिवार को घोषणा करते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन का एक हिस्सा छह महीने के लिए स्थगित (डिफर) करने का फैसला किया.

यह निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के तहत राज्यपाल की मंजूरी से लिया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना है.

किस पर कितना असर

फैसले के मुताबिक:

-मुख्यमंत्री के वेतन का 50% हिस्सा स्थगित किया जाएगा

-उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन का 30% टलेगा

-विधायकों (MLAs) के वेतन का 20% हिस्सा स्थगित रहेगा

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कटौती नहीं, सिर्फ स्थगन

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह वेतन में कटौती नहीं है, बल्कि अस्थायी स्थगन है. रोकी गई राशि भविष्य में राज्य की वित्तीय स्थिति बेहतर होने पर जारी कर दी जाएगी.

पारदर्शिता पर जोर

सरकार ने कहा कि सैलरी का भुगतान और स्थगित हिस्सा दोनों ई-सैलरी सिस्टम और वेतन पर्ची में साफ तौर पर दिखेंगे. हालांकि आयकर जैसी वैधानिक कटौतियां पूरी सैलरी पर ही लागू रहेंगी.

लोन लेने वालों को राहत

जिन कर्मचारियों या जनप्रतिनिधियों पर हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) या मोटर कार एडवांस (MCA) का लोन है, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है. ऐसे मामलों में किश्त काटने के बाद शेष राशि पर स्थगन लागू होगा, बशर्ते संबंधित व्यक्ति द्वारा लिखित सहमति दी जाए.

यह फैसला राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया एक अस्थायी कदम माना जा रहा है.