पाकिस्तान जैसे हालात की ओर बढ़ रहा हिमाचल? नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बड़ा बयान

Jai Ram Thakur: हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने टैक्स बढ़ोतरी, वेतन डैफर और नीतियों पर सवाल उठाए. जानें पूरा मामला.
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Mandi News: हिमाचल प्रदेश में आर्थिक हालात को लेकर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री Jairam Thakur ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश की वास्तविक वित्तीय स्थिति स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि जमीनी हालात आत्मनिर्भर और समृद्ध हिमाचल के दावों के विपरीत नजर आ रहे हैं.
टैक्स बढ़ोतरी और वेतन डैफर पर सवाल
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार नए टैक्स और सेस लगाए जा रहे हैं, जबकि कर्मचारियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के वेतन तक डैफर करने की स्थिति पैदा हो गई है. उन्होंने कहा कि यह आर्थिक संकट के संकेत हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
फैसले लेकर वापस लेने का आरोप
उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई फैसले बिना ठोस तैयारी के लिए जा रहे हैं और बाद में जनता के दबाव में उन्हें वापस लेना पड़ रहा है. एंट्री टैक्स का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पहले इसे लागू किया गया और फिर विरोध के बाद वापस लेना पड़ा.
‘आत्मनिर्भर हिमाचल’ के दावे पर उठाए सवाल
जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वर्तमान हालात इस दिशा में सकारात्मक नहीं दिख रहे हैं. उन्होंने सरकार से खर्च नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की.
पाकिस्तान जैसी स्थिति का जिक्र
प्रदेश की आर्थिक स्थिति की तुलना करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि Pakistan में आर्थिक हालात बेहद खराब हैं, जहां कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा. उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी ऐसी स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है, जो चिंता का विषय है.
महंगाई और वैश्विक हालात पर बयान
मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है. साथ ही उन्होंने Narendra Modi द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती को राहत देने वाला कदम बताया.
कांग्रेस नेताओं पर भी साधा निशाना
असम चुनाव को लेकर जयराम ठाकुर ने Rahul Gandhi पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ निम्न स्तर की राजनीति की जा रही है. उन्होंने Pawan Khera द्वारा लगाए गए आरोपों को भी बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.