हिमाचल में बढ़ेगी गर्मी, अगले 4 दिन तापमान में 4°C तक उछाल; 25-26 अप्रैल को बारिश के आसार

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में आने वाले चार दिनों तक गर्मी का असर तेज रहने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार 21 से 24 अप्रैल तक पूरे राज्य में मौसम साफ रहेगा और तेज धूप के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है.

मैदानी इलाकों में बढ़ेगी परेशानी

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय गर्मी काफी तेज महसूस होगी, जिससे लोगों को धूप में निकलना मुश्किल हो सकता है. वहीं मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भी तापमान बढ़ने से गर्मी का असर साफ दिखाई देगा.

रातें भी होंगी गर्म

अब तक जहां ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह-शाम ठंड बनी हुई थी, वहीं अब रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. लाहौल-स्पीति जैसे क्षेत्रों में हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण तापमान जमाव बिंदु के आसपास था, लेकिन अब इसमें भी उछाल आएगा.

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12 शहरों में 30°C के पार पारा

पिछले 24 घंटों में राज्य के 12 शहरों का अधिकतम तापमान 30°C से ऊपर पहुंच गया है. ऊना सबसे गर्म रहा, जहां पारा 38.4°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1°C अधिक है.

25-26 अप्रैल को बदलेगा मौसम

हालांकि यह गर्मी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी. मौसम विभाग के मुताबिक 24 अप्रैल की रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिससे 25 और 26 अप्रैल को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है. 26 अप्रैल को पूरे राज्य में बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी.

पर्यटन स्थलों पर राहत

जहां मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ रही है, वहीं पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर मौसम अभी भी सुहावना बना हुआ है. शिमला में तापमान 25.6°C, मनाली में 25.4°C, नारकंडा में 19°C और कुफरी में 20°C दर्ज किया गया है, जिससे पर्यटक यहां के मौसम का आनंद ले रहे हैं.

कुल मिलाकर, हिमाचल में अगले कुछ दिन गर्मी का प्रकोप रहेगा, लेकिन महीने के अंत तक बारिश के साथ मौसम में राहत मिलने की उम्मीद है.