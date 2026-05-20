हिमाचल में हीटवेव का कहर! 2 जिलों में अलर्ट; 22 मई से बदलेगा मौसम

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में गर्मी का असर लगातार तेज होता जा रहा है. मौसम विभाग ने कांगड़ा और सोलन जिलों में आज और कल के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में तापमान और बढ़ सकता है.

लोगों को दोपहर के समय तेज धूप से बचने, अधिक पानी पीने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है.

ऊना में पारा 43.4 डिग्री तक पहुंचा

प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में दर्ज किया गया, जहां पारा सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा बढ़कर 43.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. वहीं हमीरपुर के नेरी में भी तापमान 40 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया.

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बीते दिन कांगड़ा, सोलन और किन्नौर जिलों में भी हीटवेव जैसी स्थिति महसूस की गई.

शिमला और धर्मशाला में भी बढ़ी गर्मी

किन्नौर के कल्पा में तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

राजधानी शिमला का तापमान भी सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया, जहां अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा.

इसके अलावा कांगड़ा में तापमान 38.4 डिग्री और धर्मशाला में 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

22 मई को आंधी-तूफान का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार 20 मई को प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. वहीं 21 मई को मध्यम और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

22 मई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं. इस दिन कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में आंधी-तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

25 मई तक मौसम खराब रहने के आसार

मौसम विभाग का अनुमान है कि 23 और 24 मई को भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 25 मई को पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना है.

हालांकि विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा मजबूत नहीं होगा, लेकिन बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.