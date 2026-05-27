हिमाचल के 8 जिलों में आज हीटवेव का अलर्ट, कल से आंधी-ओलावृष्टि का खतरा

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है. मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को प्रदेश के 8 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है. अनुमान है कि दिन के समय कई क्षेत्रों का तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा.

मौसम विभाग के अनुसार ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है. विभाग ने खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है. दोपहर के समय लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है.

ऊना का तापमान 42 डिग्री पार

प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान पहले ही सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है. ऊना में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि अन्य मैदानी जिलों में भी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है.

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कल से बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार दोपहर बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसका असर अगले 72 घंटे तक देखने को मिल सकता है. इसके चलते प्रदेश में बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि होने के आसार हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

28 और 29 मई को ऑरेंज अलर्ट

IMD ने 28 और 29 मई के लिए कई जिलों में भारी ओलावृष्टि, तेज आंधी और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

28 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं 29 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में खराब मौसम की चेतावनी दी गई है. लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा.

किसानों और बागवानों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने तेज आंधी और ओलावृष्टि से फसलों और बागवानी को नुकसान की आशंका जताई है. किसानों और बागवानों को मौसम को देखते हुए जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है.

हालांकि 30 मई तक कुछ क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि 31 मई और 1 जून से पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने के आसार हैं.