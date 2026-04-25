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हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, कर्मचारियों की सेवा शर्तों वाला कानून रद्द

High Court: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल सरकार के 2024 के सेवा शर्तों से जुड़े कानून को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ दिए जाएं. यह फैसला सुखू सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 25, 2026, 04:07 PM IST

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हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, कर्मचारियों की सेवा शर्तों वाला कानून रद्द

Himachal High Court: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को बड़ा झटका देते हुए सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े 2024 के कानून को रद्द कर दिया है. अदालत ने साफ किया है कि कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से ही सीनियरिटी और वित्तीय लाभ दिए जाएं.

यह अहम फैसला न्यायमूर्ति Vivek Singh Thakur और न्यायमूर्ति Ramesh Verma की खंडपीठ ने सुनाया. अदालत ने इस मामले में 5 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सार्वजनिक किया गया है.

सरकार के कानून पर अदालत की सख्त टिप्पणी
मामला राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में विधानसभा से पारित किए गए “हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक” से जुड़ा था. इस कानून के जरिए सरकार कर्मचारियों को पिछली अवधि के वित्तीय लाभ देने की बाध्यता से बचना चाहती थी.

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लेकिन अदालत ने देवेंद्र कुमार बनाम राज्य सरकार मामले में याचिका स्वीकार करते हुए इस कानून को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया. साथ ही सरकार को निर्देश दिया कि कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से ही सीनियरिटी और आर्थिक लाभ दिए जाएं.

पहले भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे चुके थे राहत
इससे पहले साल 2024 में मुख्य न्यायाधीश Ramakrishna Rao की अगुवाई वाली बेंच ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था. अदालत ने तब भी नियुक्ति की तारीख से सीनियरिटी और वित्तीय लाभ देने के आदेश दिए थे.

राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए Supreme Court of India में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी, लेकिन वहां भी सरकार को राहत नहीं मिली और हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया.

कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
हाईकोर्ट के इस ताजा फैसले को सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. अब हजारों कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से सीनियरिटी, वेतनमान और अन्य वित्तीय लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है. वहीं सुक्खू सरकार के लिए यह फैसला प्रशासनिक और आर्थिक दोनों स्तर पर चुनौती बन सकता है.

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