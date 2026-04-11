हाईकोर्ट का सख्त रुख! बिना सूचना छुट्टी पर गए स्वास्थ्य सचिव को लगी फटकार

हिमाचल हाईकोर्ट ने बिना सूचना छुट्टी पर जाने को लेकर स्वास्थ्य सचिव को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने इस व्यवहार को अस्वीकार्य बताते हुए नाराजगी जता.
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Himachal High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने सुनवाई से पहले बिना सूचना छुट्टी पर चले जाने को लेकर इस व्यवहार को अस्वीकार्य करार दिया.
बिना आवेदन छुट्टी पर गए अधिकारी
मामला हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजनाओं के लंबित भुगतान से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत में चल रही थी.
अदालत ने पाया कि स्वास्थ्य सचिव 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक अवकाश पर चले गए, लेकिन उन्होंने सुनवाई में अनुपस्थित रहने को लेकर कोई पूर्व आवेदन या अनुमति नहीं ली।
कोर्ट ने जताई नाराजगी
न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि बिना किसी छूट (एक्जेम्प्शन) आवेदन के सुनवाई से पहले छुट्टी पर जाना एक उच्च पदस्थ अधिकारी के लिए उचित नहीं है.
अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे व्यवहार की उम्मीद किसी वरिष्ठ अधिकारी से नहीं की जा सकती, खासकर जब अदालत के निर्देशों का पालन किया जाना जरूरी हो.
स्वास्थ्य योजनाओं के भुगतान से जुड़ा मामला
यह मामला राज्य की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं—हिमकेयर और आयुष्मान भारत—के लंबित भुगतान से संबंधित है, जिसमें सरकार की जवाबदेही तय की जानी है.