नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दावा! राजेश धर्माणी बोले- चारों सीटों पर जीत तय, हमारा ही बनेगा मेयर

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में 17 मई को होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है और कांग्रेस व भाजपा सहित निर्दलीय उम्मीदवार भी डोर-टू-डोर जाकर जनता से समर्थन मांग रहे हैं. 31 मई को मतगणना के साथ चुनावी तस्वीर साफ होगी.

इस बीच हिमाचल सरकार के नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास और तकनीकी शिक्षा मंत्री Rajesh Dharmani ने नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार की उपलब्धियों और जनहित के मुद्दों के दम पर चुनाव मैदान में उतरी है और चारों नगर निगम सीटों पर जीत दर्ज करेगी.

सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही कांग्रेस

मंत्री Rajesh Dharmani ने कहा कि मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार अपनी गारंटियों को पूरा कर रही है और ‘व्यवस्था परिवर्तन’ के संकल्प को जमीन पर उतारने का काम कर रही है.

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार जनता के बीच सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और विकास कार्यों को लेकर जा रहे हैं, जिसका सकारात्मक असर चुनावों में देखने को मिलेगा.

केंद्र सरकार पर साधा निशाना

राजेश धर्माणी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश का राजस्व घाटा अनुदान बंद कर दिया गया, जिससे राज्य को हर साल करीब 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.

इसके अलावा उन्होंने प्राकृतिक आपदा के दौरान केंद्र की ओर से पर्याप्त आर्थिक सहायता न मिलने का मुद्दा भी उठाया. उनका कहना था कि प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा घोषित राहत राशि का लाभ प्रदेश को नहीं मिल पाया, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई.

भाजपा पर आपदा को लेकर राजनीति करने का आरोप

मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने आपदा के मुद्दे पर केवल राजनीति की और प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने तथा राहत राशि जारी करवाने के लिए केंद्र के सामने मजबूती से बात नहीं रखी. उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है.

पालमपुर की जिम्मेदारी संभाल रहे धर्माणी

कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम चुनावों के लिए अपने मंत्रियों और विधायकों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं. इसी कड़ी में Rajesh Dharmani को Palampur नगर निगम चुनाव का प्रभारी बनाया गया है. पार्टी का मानना है कि जमीनी स्तर पर बेहतर रणनीति से चुनावी समीकरण मजबूत होंगे.

कांग्रेस का मेयर बनने का दावा

राजेश धर्माणी ने दावा किया कि हिमाचल के Mandi, Solan, Palampur और Dharamshala नगर निगम चुनावों में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और पार्टी का ही मेयर चुना जाएगा. उन्होंने कहा कि जनता सरकार के कामकाज से संतुष्ट है और इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा.