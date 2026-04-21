हिमाचल में नगर निकाय चुनाव का ऐलान, 449 वार्ड्स में आचार संहिता लागू

Himachal Municipal Election: हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनावों का ऐलान हो गया है. 449 वार्ड्स में आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिससे अब सरकार नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकेगी.
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Shimla News/संदीप सिंह: State Election Commission Himachal Pradesh ने प्रदेश में नगर निकाय चुनावों का कार्यक्रम जारी कर दिया है. इसके साथ ही संबंधित सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है. आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 243ZA और हिमाचल प्रदेश नगर निगम एवं नगर पालिका अधिनियम, 1994 के तहत लिया गया है.
अधिसूचना के मुताबिक राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 449 वार्ड्स में चुनाव कराए जाएंगे. इसमें 4 नगर निगम, 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतें शामिल हैं. आचार संहिता लागू होने के बाद अब सरकार किसी भी नई योजना या घोषणा नहीं कर सकेगी और सरकारी संसाधनों के राजनीतिक उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
जिला स्तर पर देखें तो कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 80 वार्ड्स में चुनाव होंगे, जबकि मंडी में 65, शिमला में 58, सोलन में 49 और ऊना में 48 वार्ड्स शामिल हैं. इसके अलावा बिलासपुर में 34, सिरमौर में 33, चंबा में 27 और हमीरपुर में 16 वार्ड्स में चुनाव कराए जाएंगे.
नगर निगम स्तर पर धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन शामिल हैं, जबकि नगर परिषदों और नगर पंचायतों में रामपुर, ठियोग, मनाली, कुल्लू, नालागढ़, अर्की, पांवटा साहिब, अंब, गगरेट सहित कई शहरी निकाय शामिल हैं.
राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची के आदेशों के अनुसार आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा. प्रशासन और पुलिस विभाग को भी चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं.
नगर निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है और सभी दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं.