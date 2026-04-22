हिमाचल के नगर निगम चुनाव: सुक्खू सरकार के लिए बड़ा सियासी इम्तिहान, 31 मई पर टिकी सबकी नजरें

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे चार नगर निगम चुनाव—सोलन, धर्मशाला, मंडी और पालमपुर—राज्य की सियासत में खास महत्व रखते हैं. ये चुनाव सिर्फ स्थानीय निकायों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें मौजूदा सरकार के कामकाज पर जनता के जनमत संग्रह के रूप में भी देखा जा रहा है.

31 मई को आने वाले नतीजे यह स्पष्ट करेंगे कि Sukhvinder Singh Sukhu के नेतृत्व वाली सरकार जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव से पहले “सेमीफाइनल” की तरह हैं, जो प्रदेश के सियासी रुझान का संकेत देंगे.

पार्टी चिन्ह पर चुनाव, इसलिए बढ़ा महत्व

पंचायत चुनावों के विपरीत, नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़े जाते हैं. यही वजह है कि इनका राजनीतिक महत्व कहीं ज्यादा होता है. कांग्रेस और भाजपा दोनों ने इन चुनावों को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है और हर सीट पर जीत के लिए रणनीति तैयार की है. चारों नगर निगमों में दोनों दलों ने अपने-अपने चुनाव प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं.

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सरकार अपने कामकाज को बना रही मुद्दा

कांग्रेस सरकार इन चुनावों में अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को प्रमुखता से उठा रही है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष Vinay Kumar का कहना है कि सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव में किए गए कई वादों को पूरा किया है.

इनमें महिलाओं को ₹1500 मासिक सहायता देने की योजना, पांच लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली जैसे बड़े फैसले शामिल हैं. सरकार इन मुद्दों के जरिए जनता के बीच अपनी सकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश कर रही है.

विपक्ष भी आक्रामक

वहीं, भाजपा इन दावों पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरने में लगी हुई है. विपक्ष का कहना है कि कई वादे अभी अधूरे हैं और जनता को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया है. ऐसे में चुनावी मैदान में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है.

नतीजे तय करेंगे भविष्य की दिशा

31 मई को आने वाले नतीजे न सिर्फ यह तय करेंगे कि शहरी क्षेत्रों में किस दल की पकड़ मजबूत है, बल्कि यह भी संकेत देंगे कि 2027 के विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को बढ़त मिल सकती है.