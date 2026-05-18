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Himachal Nikay Chunav Result: हिमाचल में भाजपा की बड़ी बढ़त, कांग्रेस से 19 सीटें ज्यादा जीतकर मारी बाजी

Himachal Municipal Election Result: हिमाचल प्रदेश नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए 177 सीटों पर जीत दर्ज की. जानें किस जिले में किस पार्टी का रहा दबदबा.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 18, 2026, 11:11 AM IST

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Himachal Nikay Chunav Result: हिमाचल में भाजपा की बड़ी बढ़त, कांग्रेस से 19 सीटें ज्यादा जीतकर मारी बाजी

Himachal Nikay Chunav Result: हिमाचल प्रदेश में हुए नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने कांग्रेस पर बढ़त बनाते हुए शानदार प्रदर्शन किया है. प्रदेशभर की 377 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने 177 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को 158 सीटों पर सफलता मिली. वहीं 42 सीटों पर अन्य उम्मीदवार विजयी रहे.

इन चुनाव नतीजों में भाजपा कांग्रेस से 19 सीटें अधिक जीतने में सफल रही, जिससे शहरी निकायों में पार्टी की पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही है. कई नगर परिषदों और नगर पंचायतों में निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका भी निर्णायक बनकर उभरी है.

नगर परिषदों में भाजपा ने कई जगह बनाई बढ़त

नगर परिषद चुनावों में बिलासपुर, डलहौजी, सुंदरनगर, नालागढ़ और मनाली जैसे क्षेत्रों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया. बिलासपुर में भाजपा ने 9 सीटें जीतकर कांग्रेस को पीछे छोड़ा, जबकि डलहौजी में भाजपा को 8 सीटें मिलीं और कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत सकी.

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मनाली में भाजपा समर्थित सभी 7 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की. सुंदरनगर में भाजपा ने 9 सीटें जीतकर दबदबा बनाया. वहीं नालागढ़ में भाजपा को 7 सीटों पर जीत मिली.

दूसरी ओर कांग्रेस ने कांगड़ा, नूरपुर, ज्वालामुखी और नेरचौक में बेहतर प्रदर्शन किया. कांगड़ा में कांग्रेस समर्थित 8 उम्मीदवार विजयी रहे, जबकि ज्वालामुखी में कांग्रेस ने 7 सीटें अपने नाम कीं.

कई क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवार बने ‘किंगमेकर’

कुछ नगर परिषदों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. कुल्लू में कांग्रेस और भाजपा दोनों को 3-3 सीटें मिलीं, जबकि 5 अन्य उम्मीदवार जीते. पांवटा साहिब में 9 निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत सबसे ज्यादा चर्चा में रही.

नगर पंचायत चुनावों में भी भाजपा-कांग्रेस में कांटे की टक्कर

नगर पंचायत चुनावों में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. तलाई, कोटखाई, कंडाघाट और गगरेट में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई. वहीं चुवाड़ी, शाहपुर, निरमंड, बैजनाथ और जुब्बल में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी आगे रहे.

गगरेट में भाजपा ने 6 सीटें जीतकर मजबूत प्रदर्शन किया, जबकि जुब्बल में कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली. अंब नगर पंचायत में भाजपा को 4, कांग्रेस को 2 और अन्य उम्मीदवारों को 3 सीटें मिलीं.

भाजपा ने शहरी क्षेत्रों में मजबूत की पकड़

कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के शहरी निकाय चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार कांग्रेस से आगे निकलते दिखाई दिए. चुनाव परिणामों ने साफ संकेत दिए हैं कि प्रदेश के कई शहरी इलाकों में भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत की है, जबकि कांग्रेस को भी कई क्षेत्रों में अच्छा समर्थन मिला है.

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