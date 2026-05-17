सिरमौर में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू, सुबह से बूथों पर मतदाताओं की भीड़

Himachal Nikay Chunav: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नगर निकाय चुनावों के लिए रविवार सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई. मतदान शुरू होते ही विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं. जिले में दो नगर परिषद और एक नगर पंचायत के लिए वोट डाले जा रहे हैं.

जिले में कुल 40,133 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 20,138 महिला मतदाता शामिल हैं. वहीं Nahan नगर परिषद में कुल 19,876 मतदाता पंजीकृत हैं.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने डाला पहला वोट

Rajeev Bindal ने नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 स्थित बूथ नंबर 2 में परिवार सहित मतदान किया. इस दौरान वार्ड नंबर 5 की भाजपा प्रत्याशी सीमा अत्री भी मौजूद रहीं.

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मतदान के बाद राजीव बिंदल ने नगर निकाय चुनावों में भाजपा की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल से निराश है और इसका असर चुनाव परिणामों में देखने को मिलेगा.

कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता अब कांग्रेस सरकार के खिलाफ मतदान करने का मन बना चुकी है. उनके मुताबिक प्रदेश के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है.

प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम

शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा और व्यवस्थाएं की गई हैं. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ मतदाताओं के लिए जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं.