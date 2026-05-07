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हिमाचल में पंचायत चुनाव का बिगुल: नामांकन प्रक्रिया शुरू, 26 से 30 मई तक तीन चरणों में होगा मतदान

Panchayat Elections 2026: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. उम्मीदवार 7, 8 और 11 मई तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि मतदान 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होगा.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 07, 2026, 02:07 PM IST

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हिमाचल में पंचायत चुनाव का बिगुल: नामांकन प्रक्रिया शुरू, 26 से 30 मई तक तीन चरणों में होगा मतदान

Himachal Panchayat Election: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की प्रक्रिया आज से औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के साथ ही ग्राम पंचायतों से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद तक विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं. प्रदेशभर में चुनावी माहौल गर्माने लगा है और संभावित उम्मीदवार सक्रिय हो गए हैं.

पंचायती राज चुनावों को प्रदेश की राजनीति का अहम पड़ाव माना जाता है. इसे अक्सर सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि इन चुनावों के नतीजे जमीनी राजनीतिक स्थिति का संकेत देते हैं.

इन पदों के लिए भरे जा रहे नामांकन
राज्यभर में ग्राम पंचायत प्रधान, उप-प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों के लिए उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं. शिमला समेत कई जिलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रत्याशियों की हलचल तेज हो गई है.

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राजनीतिक दलों से जुड़े समर्थित उम्मीदवारों के साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं.

नामांकन और जांच की पूरी प्रक्रिया
राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, 7, 8 और 11 मई को उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. इसके बाद 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी.

उम्मीदवारों को 14 और 15 मई तक नाम वापस लेने का अवसर दिया जाएगा. नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम प्रत्याशी सूची जारी होगी और चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे.

तीन चरणों में होगा मतदान
हिमाचल में पंचायत चुनाव तीन चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण का मतदान 26 मई, दूसरे चरण का 28 मई और तीसरे चरण का मतदान 30 मई को कराया जाएगा.

ग्राम पंचायतों के मतपत्रों की गिनती मतदान समाप्त होते ही संबंधित पंचायत मुख्यालय में की जाएगी, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के मतों की गिनती 31 मई को सुबह 9 बजे से विकास खंड मुख्यालयों पर होगी.

पंचायत चुनावों को लेकर बढ़ा उत्साह
प्रदेशभर में पंचायत चुनाव को लेकर सभी वर्गों में उत्साह देखा जा रहा है. गांव-गांव में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और उम्मीदवार जनसंपर्क में जुट गए हैं. आने वाले दिनों में चुनावी सरगर्मियां और तेज होने की संभावना है.

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