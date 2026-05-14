पीएम मोदी की अपील का असर, स्कूटी से प्रचार कर रहे भाजपा समर्थित उम्मीदवार

Una News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील का असर अब हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज चुनावों में भी देखने को मिल रहा है. ऊना जिले के हरोली जिला परिषद वार्ड से भाजपा समर्थित प्रत्याशी Dilbag Singh ने चुनाव प्रचार के लिए कार की जगह स्कूटी को चुना है.

दिलबाग सिंह स्कूटी पर ही गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और घर-घर पहुंचकर अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं. उनके साथ चलने वाले समर्थक भी सीमित संख्या में स्कूटी के जरिए ही प्रचार अभियान में हिस्सा ले रहे हैं.

पेट्रोल-डीजल बचाने का दे रहे संदेश

सेवानिवृत्त शिक्षक दिलबाग सिंह का कहना है कि एक शिक्षक होने के नाते समाज को जागरूक करना उनकी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील को लोगों तक पहुंचाने के लिए वह खुद उदाहरण पेश कर रहे हैं.

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उन्होंने कहा कि देशहित में लोगों को यथासंभव पेट्रोल और डीजल की बचत करनी चाहिए और अनावश्यक ईंधन खर्च से बचना चाहिए.

जनता से मिलकर मांग रहे समर्थन

नामांकन के बाद भाजपा समर्थित उम्मीदवार लगातार अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं. दिलबाग सिंह का दावा है कि उन्हें लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है और प्रदेश सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी भी दिखाई दे रही है.

उन्होंने कांग्रेस सरकार पर चुनावी गारंटियां पूरी नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि हर वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है. इसी वजह से पंचायत चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को समर्थन मिल रहा है.

विकास के किए वादे

दिलबाग सिंह ने कहा कि यदि जनता उन्हें जीत दिलाती है तो क्षेत्र में शिक्षा और खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा. उन्होंने लाइब्रेरी, युवाओं के लिए खेल स्टेडियम और अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का भरोसा दिया.