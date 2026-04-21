Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3187112
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

हिमाचल में पंचायत व शहरी निकाय चुनाव की घोषणा; जानें कब होंगे मतदान

Himachal Panchayat Election 2026: हिमाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है. शिमला, मंडी, धर्मशाला और सोलन समेत कई क्षेत्रों में जल्द मतदान होगा, जानें पूरा शेड्यूल.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 21, 2026, 04:18 PM IST

Trending Photos

हिमाचल में पंचायत व शहरी निकाय चुनाव की घोषणा; जानें कब होंगे मतदान

Himachal Municipal Elections: हिमाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर अहम तिथियों का ऐलान कर दिया है, जिससे प्रदेशभर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं.

पंचायत चुनाव मई से पहले कराने की तैयारी
प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव मई से पहले कराए जाने की तैयारी है. हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी करनी है, जिसके चलते प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

तीन चरणों में हो सकते हैं पंचायत चुनाव
जानकारी के अनुसार, प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों के चुनाव तीन चरणों में कराए जा सकते हैं. इसके लिए आरक्षण रोस्टर पहले ही जारी किया जा चुका है और मतदाता सूचियों का भी विशेष पुनरीक्षण किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

शहरी निकाय चुनाव भी साथ-साथ
पंचायत चुनाव के साथ ही शहरी निकायों के चुनाव भी कराए जाएंगे. इनमें शिमला, सोलन, धर्मशाला, मंडी समेत कई नगर निगम शामिल हैं, जहां एक चरण में मतदान कराया जा सकता है.

23 से 31 मई तक संभावित शेड्यूल
सूत्रों के मुताबिक चुनाव मई के आखिरी सप्ताह में कराए जा सकते हैं और पूरी प्रक्रिया 31 मई तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है.

बड़ी तैयारी, हजारों कर्मचारी तैनात होंगे
चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए हजारों कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी और पूरे प्रदेश में हजारों पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे.

TAGS

Himachal Panchayat ElectionHimachal Municipal ElectionsHimachal Pradesh

Trending news

Himachal Panchayat Election
हिमाचल में पंचायत व शहरी निकाय चुनाव की घोषणा; जानें कब होंगे मतदान
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਫਲੋਰਿਸ ਜਾਨ ਬੋਵਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
amritsar police news
ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬੇਨਕਾਬ; 7.050 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 5 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Mandi Accident
मंडी में आधी रात दर्दनाक हादसा: 700 फीट गहरी खाई में गिरी कार, दो युवकों की मौत
Punjab DSP Gunshot Death
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਮੌਤ; ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
Amritsar Clash
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨੀ ਝੜਪ; ਕੁੱਤੇ ਘੁਮਾਉਣ ਨਿਕਲੇ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ
MP Amritpal Singh News
ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਈ ਰਵਾਨਾ
Jagat Jyot Sri Guru Granth Sahib Satkar
ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Civil Hospital Firing
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਬਾਰੀ; ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
Tarn Taran News
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਾਂਟੇਡ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ