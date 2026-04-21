हिमाचल में पंचायत व शहरी निकाय चुनाव की घोषणा; जानें कब होंगे मतदान

Himachal Municipal Elections: हिमाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर अहम तिथियों का ऐलान कर दिया है, जिससे प्रदेशभर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं.

पंचायत चुनाव मई से पहले कराने की तैयारी

प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव मई से पहले कराए जाने की तैयारी है. हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी करनी है, जिसके चलते प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

तीन चरणों में हो सकते हैं पंचायत चुनाव

जानकारी के अनुसार, प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों के चुनाव तीन चरणों में कराए जा सकते हैं. इसके लिए आरक्षण रोस्टर पहले ही जारी किया जा चुका है और मतदाता सूचियों का भी विशेष पुनरीक्षण किया गया है.

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शहरी निकाय चुनाव भी साथ-साथ

पंचायत चुनाव के साथ ही शहरी निकायों के चुनाव भी कराए जाएंगे. इनमें शिमला, सोलन, धर्मशाला, मंडी समेत कई नगर निगम शामिल हैं, जहां एक चरण में मतदान कराया जा सकता है.

23 से 31 मई तक संभावित शेड्यूल

सूत्रों के मुताबिक चुनाव मई के आखिरी सप्ताह में कराए जा सकते हैं और पूरी प्रक्रिया 31 मई तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है.

बड़ी तैयारी, हजारों कर्मचारी तैनात होंगे

चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए हजारों कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी और पूरे प्रदेश में हजारों पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे.