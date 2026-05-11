पंचायती राज चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म, उम्मीदवारों की उमड़ी भीड़

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर आज नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन रहा. जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य पदों के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र जमा किए.

प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तीन चरणों में 26 मई, 28 मई और 30 मई को आयोजित किए जाएंगे, जबकि मतगणना 31 मई को शहरी निकाय और नगर निगम चुनाव परिणामों के साथ होगी.

बिलासपुर में नामांकन को लेकर दिखा उत्साह

बिलासपुर जिले में चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों में खासा उत्साह देखने को मिला. जिला परिषद के 14 वार्डों के लिए कुल 40 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं. वहीं पंचायत समिति चुनाव के लिए 241 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं.

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इनमें घुमारवीं पंचायत समिति के लिए 99, झंडूता के लिए 62, श्री नैनादेवी जी पंचायत समिति के लिए 22 और सदर पंचायत समिति के लिए 58 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र जमा किए.

प्रधान और वार्ड सदस्य पदों पर सबसे ज्यादा दावेदार

सदर विकास खंड में प्रधान पद के लिए 135, उपप्रधान के लिए 123 और वार्ड सदस्य पद के लिए 324 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया.

घुमारवीं विकास खंड में प्रधान पद के लिए 185, उपप्रधान के लिए 196 और वार्ड सदस्य के लिए 556 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं.

इसी तरह झंडूता विकास खंड में प्रधान पद के लिए 129, उपप्रधान के लिए 128 और वार्ड सदस्य के लिए 369 नामांकन दाखिल हुए. वहीं श्री नैनादेवी जी विकास खंड में प्रधान पद के लिए 77, उपप्रधान के लिए 65 और वार्ड सदस्य पद के लिए 173 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे.

जनता की समस्याएं हल करने का दावा

नामांकन दाखिल करने पहुंचे कई उम्मीदवारों ने क्षेत्र के विकास, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी समस्याओं को प्राथमिकता देने की बात कही. प्रशासनिक कार्यालयों में पूरे दिन उम्मीदवारों और समर्थकों की भीड़ लगी रही.

अब नामांकन पत्रों की जांच और वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ होगी.