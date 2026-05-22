पर्यटन सीजन शुरू होते ही हिमाचल में बढ़ी पेट्रोल-डीजल की मांग, पेट्रोल खपत में 11% उछाल

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन के शुरू होते ही पेट्रोल और डीजल की मांग में तेजी दर्ज की गई है. राज्य में बढ़ती पर्यटकों की आवाजाही और वाहनों की संख्या के कारण ईंधन की खपत लगातार बढ़ रही है. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने दावा किया है कि बढ़ती मांग के बावजूद प्रदेश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है और सप्लाई व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है.

तेल कंपनियों के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस बार पेट्रोल की मांग में करीब 11 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में रोजाना लगभग 1500 किलोलीटर पेट्रोल और 2400 किलोलीटर डीजल की आपूर्ति की जा रही है. कंपनियों का कहना है कि पर्यटन सीजन के दौरान भी उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

लगातार मॉनिटरिंग कर रहीं तेल कंपनियां

इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां राज्य में ईंधन स्टॉक की लगातार समीक्षा कर रही हैं. कंपनियों ने लॉजिस्टिक्स और वितरण नेटवर्क को मजबूत करते हुए आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी शुरू की है.

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तेल कंपनियों ने लोगों से अपील की है कि वे घबराहट में अनावश्यक ईंधन खरीदारी न करें और केवल अधिकृत एजेंसियों या कंपनियों द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.

कृषि गतिविधियों और कम कीमतों का भी असर

कंपनियों के मुताबिक हाल के दिनों में कई राज्यों में कृषि कार्य और कटाई सीजन के चलते भी पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ी है. इसके अलावा सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर अपेक्षाकृत कम कीमतों के कारण निजी और व्यावसायिक उपभोक्ताओं का रुझान भी बढ़ा है.

24 घंटे काम कर रहा सप्लाई नेटवर्क

तेल कंपनियों ने बताया कि डिपो, पाइपलाइन, टर्मिनल, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और रिटेल आउटलेट्स का पूरा नेटवर्क 24 घंटे सक्रिय रखा गया है, ताकि प्रदेश में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. राज्य प्रशासन के साथ भी लगातार समन्वय बनाए रखा जा रहा है.