शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल की बड़ी उपलब्धि, PGI रिपोर्ट में देशभर में 13वें से सीधे 6वें नंबर पर पहुंचा

Shimla News: स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2.0 रिपोर्ट में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में हिमाचल प्रदेश देशभर में छठे स्थान पर पहुंच गया है.

प्रदेश ने इस रिपोर्ट में सात अंकों की लंबी छलांग लगाते हुए 13वें स्थान से सीधे छठे स्थान तक का सफर तय किया है. वहीं राज्यों की श्रेणी में हिमाचल को तीसरा स्थान मिला है. रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को प्रतिष्ठित ‘प्रचेष्टा-2’ श्रेणी में भी शामिल किया गया है.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने दी बधाई

मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों, शिक्षा विभाग, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को बधाई दी है.

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उन्होंने कहा कि यह सफलता सामूहिक प्रयासों का परिणाम है और प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. मुख्यमंत्री के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों, शिक्षक प्रशिक्षण और स्कूलों में सुविधाओं के विस्तार से यह उपलब्धि संभव हो पाई है.

सरकार ने गिनाईं शिक्षा सुधार की योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया गया है. साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक Rajiv Gandhi Day Boarding School स्थापित किया जा रहा है ताकि बच्चों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर शिक्षा मिल सके.

उन्होंने बताया कि शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भेजा जा रहा है, ताकि वे आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कर सकें. मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को भी विदेश भ्रमण का अवसर दिया गया है.

156 स्कूल होंगे CBSE से संबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 156 विद्यालयों को CBSE पैटर्न से जोड़ा जा रहा है. इन स्कूलों में कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय शुरू किए जाएंगे.

सरकार का दावा है कि शिक्षकों और कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में भी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम करती रहेगी.