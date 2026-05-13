31 मई तक बनेगी हिमाचल की पहली पोषण नीति, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए निर्देश

CM Sukhvinder Singh Sukhu: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 31 मई तक हिमाचल प्रदेश की पहली व्यापक पोषण नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं. स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण और मेडिकल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार 3000 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
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Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 31 मई तक प्रदेश की व्यापक पोषण नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं. स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि “फिट हिमाचल” अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को पौष्टिक भोजन और संतुलित आहार के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है, जहां एक विस्तृत और समग्र पोषण नीति तैयार की जाएगी. इस नीति का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, संतुलित खानपान और कुपोषण से बचाव के प्रति जागरूक करना होगा.
स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ेगा डिजिटलीकरण
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में डिजिटलीकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि मरीजों का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सरल, तेज और प्रभावी बन सकें. इससे मरीजों को पंजीकरण, टेस्ट रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.
मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, माइकोलॉजी, बायो-केमिस्ट्री और फार्मेसी विभागों का डेटा पूरी तरह डिजिटाइज करने के निर्देश दिए. उन्होंने इस कार्य के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया.
सभी मेडिकल कॉलेजों तक पहुंचेगी योजना
सीएम सुक्खू ने कहा कि शुरुआती चरण के बाद इस परियोजना का विस्तार आईजीएमसी के सभी विभागों और बाद में प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों तक किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है.
स्वास्थ्य ढांचे पर 3000 करोड़ खर्च करेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक मशीनों और चिकित्सा उपकरणों पर करीब 3000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई गई है. इसके अलावा राज्य सरकार ने तीन मेडिकल कॉलेजों में ऑटोमेटेड लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की सीटें दोगुनी करने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि ये डॉक्टर स्वास्थ्य संस्थानों के बेहतर संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं.