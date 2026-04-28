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हिमाचल में पंचायती राज चुनाव का बिगुल, 3 चरणों में होगा मतदान, तारीखें घोषित

Himachal Panchayati Raj Election: हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज चुनाव 2026 की घोषणा कर दी है. प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान होगा. 31 हजार से ज्यादा पदों पर चुनाव और 50 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मतदान.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 28, 2026, 06:03 PM IST

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हिमाचल में पंचायती राज चुनाव का बिगुल, 3 चरणों में होगा मतदान, तारीखें घोषित

Himachal Panchayat Election: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी है. प्रदेश में मतदान तीन चरणों में कराया जाएगा, जिसके लिए 26 मई, 28 मई और 30 मई 2026 की तारीख तय की गई है.

राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने बताया कि मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा. ग्राम पंचायत से संबंधित मतपत्रों की गिनती मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालयों में की जाएगी, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के मतों की गणना 31 मई को सुबह 9 बजे से विकासखंड मुख्यालयों में होगी.

31 हजार से ज्यादा पदों पर चुनाव
इस बार पंचायती राज संस्थाओं के कुल 31,182 पदों पर चुनाव होंगे. इनमें ग्राम पंचायत प्रधान के 3,754 पद, उपप्रधान के 3,754 पद, ग्राम पंचायत सदस्यों के 21,654 पद, पंचायत समिति सदस्यों के 1,769 पद और जिला परिषद सदस्यों के 251 पद शामिल हैं.

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इनमें से कुल 15,656 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जो पंचायतों में महिलाओं की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है.

50 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान
प्रदेश में कुल 50,79,048 मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनमें 25,67,770 पुरुष, 25,11,249 महिला और 29 अन्य मतदाता शामिल हैं.

इस चुनाव की खास बात यह है कि 52,349 नए युवा मतदाता पहली बार वोट डालेंगे. इनमें 28,581 पुरुष और 23,768 महिला मतदाता शामिल हैं.

सबसे ज्यादा और सबसे कम मतदाता वाली पंचायतें
आंकड़ों के अनुसार पांवटा साहिब विकासखंड की ग्राम पंचायत भाटावली में सबसे अधिक 4,623 मतदाता दर्ज किए गए हैं. वहीं एक अन्य पंचायत में केवल 178 मतदाता हैं. भाटावली पंचायत के वार्ड नंबर 7 में सबसे अधिक 723 मतदाता हैं, जबकि एक अन्य पंचायत के वार्ड नंबर 8 में सबसे कम 17 मतदाता दर्ज किए गए हैं.

नामांकन प्रक्रिया 7 मई से शुरू
राज्य निर्वाचन आयोग के जारी कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवार 7, 8 और 11 मई को नामांकन दाखिल कर सकेंगे. नामांकन का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा.

नामांकन पत्रों की जांच 12 मई को होगी, जबकि नाम वापसी के लिए 14 और 15 मई का समय तय किया गया है. 15 मई को ही अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी.

चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही प्रदेशभर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और प्रशासन ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं.

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