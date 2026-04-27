हिमाचल के धार्मिक कार्यक्रम में फायरिंग से महिला की मौत, दो आरोपी गिरफ्तार

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू क्षेत्र में एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान हुई फायरिंग में 26 वर्षीय महिला की मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और मृतका के परिजन सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, शिमला जिले के कुलगांव क्षेत्र में रविवार रात नव-निर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे. परंपरा के तहत देवता के कारदार और क्षेत्र के लोग जश्न के दौरान हवाई फायरिंग कर रहे थे. इसी दौरान चली गोली वहां मौजूद रितिका को जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतका की पहचान रितिका (26) पत्नी सतीश, निवासी बकोरा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि उनके दो छोटे बच्चे हैं. इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार और पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों रजत सोहटा और अमित अक्का को गिरफ्तार कर लिया है. चिड़गांव थाना में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए शिमला भेजा गया है.

धार्मिक आयोजनों में हथियारों के इस्तेमाल पर उठे सवाल

इस घटना के बाद धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों में हथियारों के प्रदर्शन और फायरिंग को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे आयोजनों में सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके.

प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि धार्मिक या सार्वजनिक कार्यक्रमों में हथियारों का प्रदर्शन और फायरिंग करने से बचें.

उधर, इसी आयोजन के दौरान कुलगांव मंदिर प्रतिष्ठा में देवता शालू महाराज कूपड़ी मेलटी और शालू महाराज कुलगांव का पारंपरिक भाई-भाई मिलन भी हुआ था, लेकिन इस हादसे ने पूरे समारोह की खुशी को मातम में बदल दिया.