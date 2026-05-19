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हिमाचल RERA का बड़ा फैसला, बिना प्रमाणपत्र फ्लैट सौंपने पर बिल्डर पर रोजाना ₹2000 जुर्माना

Himachal RERA: हिमाचल रेरा ने बिना Completion और Occupancy Certificate फ्लैट सौंपने पर बिल्डर पर रोजाना ₹2000 जुर्माना लगाया. खरीदारों ने बिजली, पानी और लिफ्ट जैसी सुविधाएं अधूरी होने की शिकायत की थी.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 19, 2026, 11:18 AM IST

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हिमाचल RERA का बड़ा फैसला, बिना प्रमाणपत्र फ्लैट सौंपने पर बिल्डर पर रोजाना ₹2000 जुर्माना

Himachal Real Estate News: हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने हिमाचल वन परियोजना से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाते हुए बिल्डर पर सख्त कार्रवाई की है. प्राधिकरण ने बिना आवश्यक प्रमाणपत्रों के फ्लैट सौंपने को नियमों का उल्लंघन मानते हुए प्रमोटर पर प्रतिदिन 2000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है.

रेरा ने प्रमोटर को परियोजना के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र (Completion Certificate) और आवास कब्जा उपयोग प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate) हासिल करने के लिए अंतिम तीन माह का समय दिया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तय अवधि में प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना जारी रहेगा.

खरीदारों ने मूलभूत सुविधाएं न मिलने की शिकायत की
मामले में फ्लैट खरीदारों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि परियोजना में अब तक बिजली, पानी, लिफ्ट और अन्य जरूरी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराई गई हैं. इसके बावजूद प्रमोटर द्वारा लगातार मेंटेनेंस शुल्क वसूला जा रहा है.

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रेरा ने रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों और नोटिसों की समीक्षा के बाद माना कि परियोजना अभी तक वैधानिक रूप से पूरी नहीं हुई है और प्रमोटर पहले दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है.

पहले भी दिए गए थे निर्देश
आदेश में कहा गया कि 19 मई 2023 को प्रमोटर को 60 दिनों के भीतर पूर्णता प्रमाणपत्र लेने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन लंबे समय बाद भी संबंधित प्रमाणपत्र रिकॉर्ड पर पेश नहीं किए गए.

रेरा ने यह भी कहा कि पानी और अन्य सुविधाएं भविष्य में शुरू करने संबंधी जारी नोटिस खुद इस बात का प्रमाण हैं कि परियोजना अभी अधूरी थी.

मेंटेनेंस शुल्क पर भी रेरा की टिप्पणी
हालांकि प्राधिकरण ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि फ्लैट मालिक संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं या उसे किराये पर देकर लाभ कमा रहे हैं, तो वे पूरी तरह मेंटेनेंस शुल्क देने से इनकार नहीं कर सकते.

रेरा ने कहा कि संपत्ति के कब्जे और उससे मिलने वाले लाभ का उपयोग करने वाला व्यक्ति अपने दायित्वों से पूरी तरह बच नहीं सकता.

 

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