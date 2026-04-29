पेंशन न मिलने से फूटा गुस्सा! परिवहन के रिटायर्ड कर्मचारियों ने पंचायत चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने लंबित पेंशन और मांगों की अनदेखी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच ने पंचायत चुनावों के बहिष्कार का ऐलान करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मंच का कहना है कि समय पर पेंशन न मिलने से हजारों पेंशनर और उनके परिवार आर्थिक व मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं.

हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंच के कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों से पेंशन भुगतान की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है. सरकार और निगम प्रबंधन बार-बार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात जस के तस बने हुए हैं.

7 हजार पेंशनरों को नहीं मिली मार्च की पेंशन

अजमेर ठाकुर ने बताया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के करीब 1500 पेंशनरों को ही पेंशन जारी की गई है, जबकि लगभग 7000 पेंशनर अभी भी मार्च माह की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह सरकार और निगम प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

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उन्होंने बताया कि इसी महीने पेंशनर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिले थे और उन्हें हर महीने समय पर पेंशन देने का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ.

पंचायत चुनावों में NOTA का इस्तेमाल कर जताएंगे विरोध

मंच ने निर्णय लिया है कि यदि उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो पंचायत चुनावों में बहिष्कार किया जाएगा और पेंशनर अपने मताधिकार का इस्तेमाल NOTA दबाकर विरोध दर्ज कराएंगे.

अजमेर ठाकुर ने कहा कि यह केवल चुनाव बहिष्कार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों में मंच अपने उम्मीदवार भी उतार सकता है.

सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

मंच के वरिष्ठ पदाधिकारी और महामंत्री रूप चंद शर्मा ने कहा कि पेंशन को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है. कभी महीने की 15 तारीख तो कभी आखिरी दिनों में पेंशन दी जाती है, जबकि इस बार मार्च की पेंशन भी जारी नहीं हुई.

उन्होंने कहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग पेंशनर सरकार की ओर उम्मीद लगाए बैठे हैं और अपनी जरूरतों के लिए परेशान हो रहे हैं. मंच ने साफ कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो सरकार को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.