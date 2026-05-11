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'अधिकार दो या आंदोलन झेलो' — CAS लागू न होने पर भड़के विश्वविद्यालय शिक्षक, ठप हुईं कक्षाएं

Career Advancement Scheme: हिमाचल प्रदेश के पांचों राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों ने CAS लागू करने की मांग को लेकर शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार किया. शिक्षकों ने सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 11, 2026, 03:51 PM IST

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'अधिकार दो या आंदोलन झेलो' — CAS लागू न होने पर भड़के विश्वविद्यालय शिक्षक, ठप हुईं कक्षाएं

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के पांचों राज्य विश्वविद्यालयों में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) लागू करने की मांग को लेकर शिक्षकों का आंदोलन तेज हो गया है. संयुक्त कार्य समिति (JAC) के आह्वान पर सोमवार को विश्वविद्यालय शिक्षकों ने शैक्षणिक कार्यों का पूर्ण बहिष्कार किया, जिससे नियमित कक्षाएं और अकादमिक गतिविधियां प्रभावित रहीं.

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 48 विभागों के शिक्षकों ने आंदोलन का समर्थन किया और कक्षाओं से दूरी बनाए रखी.

“अधिकार दो या आंदोलन झेलो”
संयुक्त कार्य समिति के नेताओं ने कहा कि यह संघर्ष केवल पदोन्नति का नहीं, बल्कि शिक्षकों के सम्मान, अधिकारों और प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है. शिक्षकों का आरोप है कि सरकार लंबे समय से उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जिसके कारण करीब तीन हजार विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं.

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सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
आंदोलन के दौरान शिक्षकों ने कहा कि वर्षों की सेवा के बावजूद उन्हें वैधानिक अधिकारों और पदोन्नति लाभों से वंचित रखा जा रहा है. संयुक्त कार्य समिति ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की.

डॉ. जोगिंदर सकलानी ने सरकार के रवैये को पक्षपातपूर्ण बताते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के प्रति गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है. वहीं डॉ. राजेश ने कहा कि शिक्षकों की अनदेखी का असर भविष्य में राजनीतिक स्तर पर भी दिखाई दे सकता है.

“CAS लागू न होना मानसिक उत्पीड़न”
डॉ. सुनील ने कहा कि CAS लागू न करना शिक्षकों का मानसिक उत्पीड़न है और प्रशासनिक देरी के कारण शिक्षक वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ के अध्यक्ष डॉ. नितिन व्यास ने कहा कि शिक्षक सरकार से टकराव नहीं चाहते, बल्कि अपने अधिकारों की बहाली चाहते हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अपील भी की.

आंदोलन तेज करने की चेतावनी
संयुक्त कार्य समिति ने साफ कहा है कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. शिक्षकों का कहना है कि CAS केवल सेवा लाभ का मुद्दा नहीं, बल्कि उनके सम्मान और भविष्य से जुड़ा विषय है.

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