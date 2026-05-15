हिमाचल की 51 शहरी निकायों में चुनावी मुकाबला तय, 1147 उम्मीदवार मैदान में; 17 मई को मतदान

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय चुनावों को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 17 मई 2026 को प्रदेश की 51 शहरी निकायों में मतदान कराया जाएगा. नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कुल 1147 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं, जबकि 10 वार्डों में उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं.

निर्वाचन आयोग के मुताबिक चुनावों के लिए कुल 1426 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे. इनमें से 32 नामांकन रद्द हुए, जबकि 237 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए. इसके बाद अब 1147 प्रत्याशी विभिन्न निकायों में चुनाव लड़ेंगे.

कांगड़ा में सबसे ज्यादा उम्मीदवार

जिला कांगड़ा में सबसे अधिक 218 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. इसके अलावा मंडी में 180, शिमला में 123 और कुल्लू में 100 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

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अन्य जिलों की बात करें तो बिलासपुर में 87, चंबा में 72, हमीरपुर में 44, सिरमौर में 84, सोलन में 121 और ऊना में 118 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

3.60 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेशभर में कुल 3,60,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 1,80,963 पुरुष, 1,79,882 महिला और 14 अन्य मतदाता शामिल हैं.

इस बार 18 वर्ष आयु वर्ग के 1808 युवा पहली बार मतदान करेंगे, जिसे लेकर चुनाव आयोग विशेष जागरूकता अभियान भी चला रहा है.

589 मतदान केंद्र बनाए गए

चुनावों के लिए प्रदेशभर में 589 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या अधिक होगी, वहां सहायक मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे.

महिला मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

449 पदों के लिए होगा चुनाव

राज्य की 51 शहरी निकायों में 4 नगर निगम, 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों के लिए मतदान कराया जाएगा. कुल 449 पदों के लिए चुनाव होगा, जिनमें महिलाओं और आरक्षित वर्गों के लिए भी सीटें तय की गई हैं.

निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान ईवीएम के जरिए सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कराया जाएगा. चुनावी प्रचार अब तेज हो गया है और प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं.