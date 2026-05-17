Himachal Nikay Chunav 2026: 51 शहरी निकायों में मतदान शुरू, सत्ता के सेमीफाइनल पर सबकी नजर

Himachal Nikay Chunav 2026: हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय चुनावों के लिए रविवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। प्रदेश के चार नगर निगमों — Dharamshala, Palampur, Mandi और Solan सहित कुल 51 शहरी निकायों में वोट डाले जा रहे हैं. इनमें 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतें शामिल हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 439 पदों के लिए 1147 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिए सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कराया जाएगा.

10 वार्डों में प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित

कुल 449 पदों में से 10 वार्डों में उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. ऐसे में अब 439 सीटों पर मतदान कराया जा रहा है.

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निर्विरोध निर्वाचित वार्डों में नगर परिषद ज्वालामुखी, नगर पंचायत करसोग, बंजार, रिवालसर, नेरवा और चिड़गांव के वार्ड शामिल हैं.

3.80 लाख मतदाता करेंगे मतदान

प्रदेशभर में इस चुनाव में करीब 3.80 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मतदान के लिए 560 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. चुनाव ड्यूटी के लिए करीब 3600 कर्मचारियों को तैनात किया गया है.

प्रत्येक पोलिंग पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी, तीन पोलिंग अधिकारी और दो सुरक्षा कर्मी नियुक्त किए गए हैं. निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि दोपहर 3 बजे तक लाइन में लगे सभी मतदाताओं को मतदान का मौका दिया जाएगा.

2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल

चार नगर निगमों के चुनाव पार्टी चुनाव चिह्न पर हो रहे हैं, जबकि नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव गैर-दलीय आधार पर कराए जा रहे हैं.

राजनीतिक दृष्टि से इन चुनावों को 2027 के हिमाचल विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है. इसी वजह से कांग्रेस और भाजपा दोनों ने नगर निगम चुनावों में पूरी ताकत झोंकी है.

मतदान केंद्रों पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं

निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन, बैग और अन्य सामान ले जाने पर रोक लगाई है. वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है.

कुछ मतदान केंद्र पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं. मतदान के लिए EPIC कार्ड के अलावा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, छात्र पहचान पत्र समेत 16 प्रकार के पहचान पत्र मान्य किए गए हैं.

कांगड़ा में सबसे ज्यादा पार्षद चुने जाएंगे

इस चुनाव में सबसे अधिक 80 पार्षद Kangra जिले से चुने जाएंगे. इसके अलावा मंडी में 65, शिमला में 58, सोलन में 49 और ऊना में 48 पार्षदों का चुनाव होना है.

चार नगर निगमों में 64, नगर परिषदों में 228 और नगर पंचायतों में 147 पार्षद चुने जाएंगे.