हिमाचल में अगले 5 दिन मौसम रहेगा खराब, तूफान-ओलावृष्टि और बर्फबारी का अलर्ट जारी

Himachal Weather: हिमाचल में मौसम ने फिर करवट ले ली है. मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश में अगले पांच दिनों तक बारिश, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है. 15 मई तक राज्य के कई हिस्सों में खराब मौसम बना रहने का अनुमान है, जबकि किन्नौर और लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के भी आसार जताए गए हैं.

कई जिलों में ऑरेंज और यलो अलर्ट

मौसम विभाग ने Chamba, Kangra, Kullu, Mandi और Shimla में आंधी-तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर बाकी जिलों में यलो अलर्ट रहेगा.

13 मई को भी कुल्लू, मंडी और शिमला में खराब मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा. 14 और 15 मई को भी कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है.

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70 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती हैं तेज हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में तेज तूफान चल सकता है. कई क्षेत्रों में हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है.

पर्यटन स्थलों पर भी बदलेगा मौसम

Manali, Kufri, Narkanda, Solang Valley और Sissu समेत कई पर्यटन स्थलों पर भी बारिश और मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है. इससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ सकती है.

तापमान में गिरावट, गर्मी से राहत

लगातार बारिश और बादलों के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है. पहाड़ी इलाकों में यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने को कहा गया है. किसानों और बागवानों को भी फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी गई है.