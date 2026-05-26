हिमाचल में गर्मी का कहर! 6 जिलों में हीटवेव अलर्ट, 28-29 मई को तूफान-ओलावृष्टि की चेतावनी

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिन लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों में हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, 26 और 27 मई के दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है. खासकर मैदानी इलाकों में लोगों को दिन के समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक, 26 मई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं 27 मई को शिमला जिला भी इस सूची में शामिल रहेगा. इसके अलावा 28 मई को ऊना, बिलासपुर और सोलन में भी गर्मी का असर बना रहेगा.

हालांकि 28 मई से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने की संभावना है, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं. इसका प्रभाव करीब तीन दिन तक रह सकता है.

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28 और 29 मई को ऑरेंज अलर्ट

IMD ने 28 और 29 मई को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी ओलावृष्टि, तेज बारिश और आंधी-तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है.

मौसम विभाग ने किसानों और बागवानों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि तेज हवाओं और ओलावृष्टि से फसलों और बागवानी को नुकसान पहुंच सकता है.

30 मई तक खराब रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 30 मई को भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और खराब मौसम का दौर जारी रह सकता है. इसके बाद 31 मई से मौसम साफ होने की संभावना जताई गई है.

ऊना सबसे गर्म, मनाली में गिरा तापमान

राज्य में ऊना सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री ज्यादा है. ऊना के नेरी में तापमान 39.8 डिग्री और सुंदरनगर में 38.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई. मनाली का तापमान 4.4 डिग्री गिरकर 23.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि केलांग में तापमान सामान्य से 6.8 डिग्री कम होकर 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.