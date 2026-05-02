हिमाचल में मौसम का कहर जारी: 2 दिन भारी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 7 मई तक बारिश-बर्फबारी के आसार

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार आज रात से पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) और ज्यादा सक्रिय होगा, जिसके चलते प्रदेशभर में मौसम बिगड़ने की संभावना है. इसे देखते हुए विभाग ने अगले दो दिनों के लिए भारी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

किन जिलों में ऑरेंज अलर्ट?



रविवार को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में भारी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं सोमवार को कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में भी मौसम का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है.

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इसके अलावा लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर प्रदेश के बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. लाहौल-स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है.

7 मई तक जारी रहेगा खराब मौसम



मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 5 से 7 मई तक भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है.

तापमान में गिरावट दर्ज



प्रदेश के कई हिस्सों में पहले ही तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है. नाहन में सबसे ज्यादा 5.8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जहां तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. शिमला, ऊना और मंडी में भी तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया.

मैदानी इलाकों को गर्मी से राहत



बदलते मौसम का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला है. बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. वहीं सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की आवाजाही भी पहाड़ी इलाकों में बढ़ रही है.

सेब बागवानों की बढ़ी चिंता



लगातार ओलावृष्टि की संभावना ने सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ा दी है. शिमला के कई इलाकों में पहले ही सेब की फसल को नुकसान पहुंच चुका है. इसके अलावा फूलगोभी और मटर जैसी फसलें भी प्रभावित हुई हैं.

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.